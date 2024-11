Kekse zum Frühstück: So lecker ist Spekulatiuscreme

Die Auswahl an süßen Frühstücksaufstrichen ist groß. Marmelade, Nutella, süße Frischkäsevariationen, wer soll sich denn da entscheiden? Ab heute gibt es eine Antwort auf diese Frage, denn hier kommt ein Aufstrich, der alle anderen in den Schatten stellt. Bereite dir eine Brotscheibe vor und freue dich auf etwas Besonderes, denn hier kommt Spekulatiuscreme.

Spekulatiuscreme: Streiche dir Kekse aufs Brot

Ich habe – wie viele andere auch – jahrelang in einer WG gewohnt. Wir haben oft zusammen gegessen und besonders ausgedehnte Frühstücke hatten es uns angetan. Hierbei gab es nichts Besseres, als sich durch die Regale der Supermarkt-Frühstücksabteilug zu futtern und unsere Favoriten zu küren. Den ersten Platz belegte damals ein Aufstrich, mit dem niemand von uns gerechnet hätte: Spekulatiusaufstrich.

Spekulatiusaufstrich fand seinen Weg in meine WG – wie sollte es anders sein – um die Weihnachtszeit. Bei einer Drogerie auf einem Sonderaufsteller stand das unscheinbare Glas und strahlte uns an. Ich meine, das erste Glas hat keinen Tag gehalten. Hier kam schnell das zweite Hobby meiner WG neben dem Frühstücken hinzu: Dinge selbst zu machen. Wir versuchten uns also direkt daran, den leckeren Keksaufstrich von Hand zuzubereiten, statt viel Geld für die fertige Variante auszugeben. Nach einigen Versuchen klappte das auch und dieses Rezept war das Ergebnis.

Für den Aufstrich brauchst du Spekulatius – selbstgemacht oder gekauft – Butter, Zucker, Kondensmilch und etwas Zimt. Gib alles zusammen in einen Küchenmixer und püriere es zu einer feinen Masse. Einen Preis für das gesündeste Frühstück bekommt er damit nicht, aber das muss ja auch nicht immer der Fall sein. Ebenso wichtig ist, dass es schmeckt. Und das tut der Spekulatiusaufstrich allemal. Am besten ist es, wenn du ihn über Nacht im Kühlschrank fest werden lässt, bevor er auf deinem Brot landet. Ich weiß, abwarten ist das Schlimmste am Kochen, aber es lohnt sich wirklich!

