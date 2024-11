Weihnachtlicher Stollenkuchen mit Zimt und Pflaumensauce

Dieser Weihnachtskuchen vereint alle weihnachtlichen Aromen in einem Rezept. Selbstgemachtes Stollenkonfekt, Zimtmousse und Pflaumensauce ergeben zusammen einen festlichen Kuchen, der deine diesjährige Weihnachtszeit gehörig versüßt. On top gibt es noch selbstgemachte Meringues. Wir können die Weihnachtszeit kaum erwarten!

Portionen: 10-12

Zubereitungszeit: 35 Min

Backzeit: 2 Std 30 Min

Gesamtzeit: 3 Std 5 Min

Wartezeit: 6 Std

Schwierigkeitsgrad: moderat

Dafür brauchst du:

Für die Meringues:

3 Eiweiß

1 Prise Salz

400 g Puderzucker

Zitronensaft

Spritzbeutel

Für das Stollenkonfekt:

100 g Cranberrys

50 g Zitronat

50 g Orangeat

3-4 EL Rum oder Orangensaft (je nach Wunsch)

450 g Mehl

2 TL Backpulver

80 g Zucker

1 TL Vanillezucker

1/2 TL Zimt

1/2 TL gemahlenen Kardamom

1 Ei

100 g Frischkäse

60 g weiche Butter

100 g Mandeln

50 g Butter

100 g Puderzucker

Für die Zimtmousse:

4 Blatt Gelatine

450 g Frischkäse

100 g Zucker

2 TL Vanilleextrakt

4 TL gemahlenen Zimt

3 EL Wasser

150 ml Sahne

Für die Pflaumensauce:

350 g Pflaumen

300 ml Rotwein oder Traubensaft (je nach Wunsch)

5 Blatt Gelatine

1 Zimtstange

2 EL Zucker

1/2 Bund Basilikum

Außerdem:

Springform, Durchmesser: 30 cm

So geht es:

1. Als Erstes bereitest du die Meringues zu. Heize den Ofen auf 100 °C Ober- und Unterhitze oder 80 °C Umluft vor. Schlage Eiweiß und Salz in einer Schüssel mit einem Handrührgerät auf höchster Stufe steif. Gib nach und nach den Puderzucker und ein paar Spritzer Zitronensaft hinzu. Fülle die Masse in einen Spritzbeutel und spritze sie dann portionsweise auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech. Lass die Meringues bei geöffneter Ofentür 1 bis 1 1/2 Stunden backen und anschließend abkühlen.

Credit: Media Partisans

2. Vermische Cranberrys, Zitronat und Orangeat in einer Schüssel, füge Rum hinzu und lass alles etwas ziehen. Heize den Ofen auf 200 °C Ober- und Unterhitze vor und lege ein Backblech mit Backpapier aus. Vermische nun Mehl mit Backpulver, Zucker, Vanillezucker, Zimt und Kardamom in einer weiteren Schüssel. Gib dann Ei, Quark und weiche Butter hinzu und verknete alles zu einem Teig.

3. Knete nun die eingelegten Cranberrys und Mandeln unter den Teig. Rolle den Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche aus ca. 3 cm dick und schneide ihn in zehn ca. 3 x 3 cm große Vierecke. Lege die Vierecke auf das Backblech und schiebe dieses für 20 Minuten in den Ofen. Lass das Stollenkonfekt nach dem Backen abkühlen.

Credit: Media Partisans

4. Bestreiche das Stollenkonfekt mit flüssiger Butter und bestäube es mit Puderzucker.

Credit: Media Partisans

5. Verrühre Frischkäse mit Zucker, Vanilleextrakt und Zimt in einer Schüssel. Löse die Gelatineblätter in 3 EL heißem Wasser auf und vermische sie mit 4 EL Frischkäsecreme. Erwärme die Gelatine-Frischkäsecreme-Masse nochmals und rühre sie dann unter die restliche Creme. Schlage außerdem Sahne steif und hebe sie unter die Creme. Stelle danach alles für 2 Stunden kalt.

Credit: Media Partisans

6. Weiche weitere Gelatine in kaltem Wasser ein. Gib Pflaumen, Rotwein, Zucker und Zimtstange in einen Topf und koche alles so lange, bis die Pflaumen auseinanderfallen. Gib dann die Gelatine und die Basilikumblätter hinzu und verrühre alles gut miteinander. Nimm die Sauce vom Herd und lass sie abkühlen.

Credit: Media Partisans

7. Lege eine Springform mit dem Stollenkonfekt aus. Gib dann die Zimtmousse darüber und streiche alles glatt. Stelle den Kuchen für mindestens 2 Stunden kalt.

Credit: Media Partisans

8. Verteile die Pflaumensauce auf der Zimtmousse und stelle alles mindestens 1 Stunde kalt.

Credit: Media Partisans

9. Zerbrösele die gebackenen Meringues und bestreue den Kuchen mit den Streuseln.

Credit: Media Partisans

Hättest du gedacht, dass man Stollenkonfekt so einfach selber machen kann? Höchste Zeit, dies auszuprobieren. Unser weihnachtlicher Stollenkuchen mit Zimtmousse, Pflaumensauce und Meringues bringt selbst den Grinch in Weihnachtsstimmung.