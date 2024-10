Aus Südtirol: Das ist der vielleicht beste Krautsalat

Dieses Jahr habe ich Urlaub in Südtirol gemacht. Ich war bereits im letzten Jahr dort, allerdings nur wenige Tage. Der kurze Aufenthalt reichte allerdings, dass ich mich Hals über Kopf in dieses Fleckchen Italien verliebte. So reiste ich in diesem Jahr gleich zehn Tage dorthin, um zu wandern, zu entspannen und natürlich auch, um zu schlemmen. Die norditalienische Küche lockt süßen mit Leckereien wie Apfelstrudel und Kaiserschmarrn und herzhaften Köstlichkeiten wie Knödeln und Co. Eine kleine Überraschung war für mich der südtiroler Krautsalat, der als Beilage zu beinahe jeder Hauptspeise serviert wurde.

Rezept für südtiroler Krautsalat: leckere Beilage

Schon vor jeder Wanderung freute ich mich immer auf die Mittagspause auf einer Almhütte. Zu einem Glas lokalen Apfelsaft oder einer Tasse Kaffee gibt es dort nämlich die leckersten Gerichte, die perfekt sind für eine Stärkung, bevor es weitergeht. Dort habe ich auch das erste Mal diesen Salat probiert.

Für mich ist der südtiroler Krautsalat eine perfekte Alternative zum mir bereits bekannten Coleslaw. Warum? Er ist nicht so sahnig. Dafür bietet er eine tolle Balance zwischen süß, salzig und säuerlich. Damit ist er der perfekte Partner für deftige Speisen. Ich habe ihn seit meiner Rückkehr bereits einige Male zubereitet und esse ihn auch gern zu einer Scheibe Brot.

Einen Tipp habe ich für dich: Der südtiroler Krautsalat schmeckt am besten, wenn er noch eine Weile durchziehen kann. Dann entfalten sich die verschiedenen Aromen am besten. Du kannst ihn natürlich auch sofort essen, aber lass ihn lieber noch eine Weile stehen. Wer mag, kann ihn auch am Morgen zubereiten, um ihn am Abend zu verputzen.

Du möchtest nicht auf Fleisch verzichten? Es ist möglich, den südtiroler Krautsalat mit Speckwürfeln zu verfeinern. Er schmeckt aber auch ohne wirklich hervorragend.

Die meiste Arbeit macht der Weißkohl, aber auch dieser Aufwand hält sich in Grenzen. Schneide zunächst den Strunk aus dem Kohlkopf und viertele den Kohl im Anschluss. Wasche die Viertel und hobele sie danach in dünne Streifen. Du kannst die Streifen auch mit einem Messer schneiden, aber achte darauf, dass sie dann ebenfalls möglichst dünn werden. Nachdem du etwas Salz über den zerkleinerten Kohl gestreut hast, solltest du ihn ein paar Minuten kneten, damit die Blätter weicher werden.

Erst jetzt kommen die übrigen Zutaten mit in die Schüssel: Weißweinessig, Pflanzenöl, Zucker, Kümmel und Pfeffer. Nun sollte der südtiroler Weißkrautsalat eine Weile ruhen. Schmecke ihn abschließend nochmals ab, und das war’s!

Hast du Lust auf eine Reise in die Berge Südtirols, ohne zu verreisen? Dann serviere den Krautsalat zu südtiroler Speckknödeln oder Spinatknödeln mit Bergkäse. Zum Nachtisch gibt’s dann einen traditionellen Kaiserschmarrn mit Pflaumenkompott. Mmh, lecker!