So cremig: Süßkartoffelsuppe mit gerösteten Kichererbsen

Schäle zuerst die Süßkartoffeln und schneide sie danach in Würfel. Schäle die Zwiebel und hacke sie in feine Würfel. Erhitze Olivenöl in einem Topf und schwitze die Zwiebel darin an. Gib dann die Süßkartoffel hinzu und brate sie leicht braun von allen Seiten an.