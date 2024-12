Dieser Snack ist ein mexikanisches Streetfood der Extraklasse

Es gibt so einige Gerichte, von denen viele zwar den Namen kennen, aber ansonsten wenig darüber wissen. Mir ging es lange mit Tamales so. Bis ich dann irgendwann über meinen Schatten sprang und das Rezept ausprobierte – und für mich entdeckte. Seitdem bin ich ein großer Fan. Deshalb möchte ich diese herrliche Zubereitung hier mit dir teilen.

So machst du die mexikanischen Mais-Teigtaschen Tamales

Tamales sind eines der vermutlich bekanntesten Gerichte der mexikanischen Küche. Hierzulande sind sie dennoch weniger bekannt, wie viele Gerichte aus dem mittelamerikanischen Land. Dabei haben sie eine wirklich lange Geschichte. Bereits aus den Zeiten der Maya und Azteken existieren Hinweise auf die gefüllten Mais-Teigtaschen. Mais gilt als Grundnahrungsmittel Mesoamerikas, daher ist es nicht verwunderlich, dass ein Gericht wie dieses solch eine lange Geschichte gibt.

Aber was sind Tamales eigentlich? Dabei handelt es sich, wie schon gesagt, um gefüllte Teigtaschen aus Mais. Diese bestehen aus mexikanischem Maismehl, also solchem, das nixtamalisiert ist. Dieses Wort beschreibt eine bestimmte Art der Vorbereitung, bei der die Körner in kalkhaltigem Wasser gekocht werden und so eine besondere Struktur bekommen. Aus diesem Mehl wird dann ein Teig zubereitet, der mit Fleisch, Gemüse und Soßen gefüllt und dann in Maisblätter gewickelt und gedämpft wird. In Mexiko werden Tamales häufig zum Frühstück gegessen und sind ein beliebtes Streetfood.

Das bestimmte Maismehl, das übrigens „Masa Harina“ genannt wird, findest du in südamerikanischen Läden, online und mittlerweile sogar in gut sortierten Supermärkten. Aber keine Sorge: Findest du beim besten Willen keine, kannst du normales Maismehl verwenden. Dadurch verändert sich der Geschmack und die Konsistenz der Tamales ein wenig, aber eine der Freuden des Kochens ist es ja, dass du experimentieren kannst. Anstelle von Maisblättern kannst du ebenso gut Alu- oder Frischhaltefolie zum Einwickeln verwenden. Serviere Tamales mit Suppe oder scharfer Soße.

Lass uns noch ein wenig in Mexiko verbleiben, kulinarisch gesehen. Probier‘ auch mal Elote, einen mexikanischen Streetfood-Mais mit Chili und Käse. Lust auf noch mehr Käse? Quesadillas sind ein leckeres Fingerfood, das du bestimmt schon mal gegessen hast. Dazu passt ein kaltes Glas Horchata, ein Reisgetränk mit Zimt.