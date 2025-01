Köstliches Teriyaki Tofu aus dem Airfryer: perfekte Beilage im Veganuary

Schneide den Tofu in Würfel. Gib die Würfel mit 3 EL Speisestärke, Salz, Currypulver und Paprikapulver in eine Frischhaltedose und schüttel alles gut durch, bis die Tofuwürfel rundum bedeckt sind.

Schneide den Tofu in Würfel. Gib die Würfel mit 3 EL Speisestärke, Salz, Currypulver und Paprikapulver in eine Frischhaltedose und schüttel alles gut durch, bis die Tofuwürfel rundum bedeckt sind.

Gib die Tofuwürfel gut verteilt in den Airfryer und backe ihn für 10-12 Minuten bei 180 °C knusprig.

Gib die Tofuwürfel gut verteilt in den Airfryer und backe ihn für 10-12 Minuten bei 180 °C knusprig.

Schneide die Frühlingszwiebel in kleine Ringe und stelle sie zur Seite.

Schneide die Frühlingszwiebel in kleine Ringe und stelle sie zur Seite.

Gib für die Soße währenddessen Agavendicksaft, Sojasoße, 120 ml Wasser, Reisessig und Mirin in eine Pfanne und lass sie aufkochen. Schmecke sie, falls notwendig, mit etwas Agavendicksaft und Salz ab.

Gib für die Soße währenddessen Agavendicksaft, Sojasoße, 120 ml Wasser, Reisessig und Mirin in eine Pfanne und lass sie aufkochen. Schmecke sie, falls notwendig, mit etwas Agavendicksaft und Salz ab.