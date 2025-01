Schmeckt wie im asiatischen Restaurant: Tofu-Brokkoli-Pfanne

Bist du auf der Suche nach fleischfreien Rezepten für den Veganuary, dann lohnt sich ein Blick in die asiatische Küche. Hier gibt es nämlich einige traditionelle Gerichte zu entdecken, die von Haus aus ohne tierische Produkte zubereitet werden. Eins davon ist diese einfache Tofu-Brokkoli-Pfanne, die wirklich zu jeder Gelegenheit schmeckt und sowohl zum Lunch als auch zum Abendessen schmeckt.

Schnelles Rezept für Tofu-Brokkoli-Pfanne

Hast du mal wieder Lust auf asiatische Küche, dann kommt diese einfache Tofu-Brokkoli-Pfanne wie gerufen. Sie überzeugt durch knusprig gebratenen Tofu, der mit einer würzigen Soße überzogen wird, und knackigen Brokkoli-Stückchen. Sogar der Stiel des Gemüses wird verwendet, sodass hier wirklich alles verarbeitet wird – das perfekte Zero-Waste-Gericht sozusagen und obendrein auch noch komplett ohne Zutaten tierischen Ursprungs.

Zubereitet wird das Gericht ausschließlich in einer Pfanne 🛒. Das spart jede Menge Zeit beim Kochen und später beim Abwasch. Für die Tofu-Brokkoli-Pfanne brauchst du einen festen Tofu. Wickle ihn vor dem Weiterverarbeiten in ein Küchentuch und wringe ihn etwas aus, damit so wenig Flüssigkeit wie möglich in ihm bleibt. Dann schneidest du ihn in mundgerechte Würfel und brätst ihn in der Pfanne knusprig an. Danach ist der Brokkoli dran. Der wird in der Pfanne mit etwas Wasser kurz angedünstet, damit er bissfest und frisch bleibt.

Ihr besonderes Aroma verdankt die Tofu-Brokkoli-Pfanne aber der Soße. Die besteht aus Sojasoße, geriebenem Ingwer, gehacktem Knoblauch, etwas Ahornsirup, Maisstärke, Wasser und Reisessig. Vermische alle Zutaten und rühre sie zu einer glatten Masse. Gib sie in die Pfanne und lass sie köcheln, bis sie leicht andickt. Danach gibst du die Tofuwürfel wieder hinzu und schwenkst die Pfanne, bis der Tofu vollständig von der Soße umhüllt ist. Streue angeröstete Sesamsamen drüber und schon kannst du essen. Das Gericht ist so bereits fertig, schmeckt aber auch mit Reis.

Steht dir der Sinn nach asiatischer Küche? Dann entdecke noch mehr Leckeres bei Leckerschmecker. In nur 25 Minuten stehen auch diese gebratenen Nudeln auf dem Tisch. Ebenso schnell gelingt dieser gebratene Eierreis mit Gemüse. Die Zubereitung einer Wan-Tan-Suppe lohnt sich ebenfalls.

Tofu-Brokkoli-Pfanne Judith 4.29 ( 14 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 2 EL Sesam

400 g Tofu

1 Kopf Brokkoli

1 EL Sesamöl

1 Knoblauchzehe

1 TL frischer Ingwer

3 EL Sojasoße

2 EL Ahornsirup

1 EL Reisessig

1 TL Maisstärke

50 ml Wasser

Salz und Pfeffer Zubereitung Röste den Sesam in einer Pfanne ohne Fett leicht braun an. Stelle ihn dann beiseite.

Presse den Tofu mit einem sauberen Küchentuch aus, um überschüssige Flüssigkeit zu entfernen. Schneide ihn anschließend in etwa 2 cm große Würfel.

Wasche den Brokkoli und teile in kleine Röschen. Schäle den Brokkolistiel und schneide ihn ebenfalls in dünne Scheiben.

Erhitze Sesamöl in einer großen Pfanne oder einem Wok. Brate die Tofuwürfel bei mittlerer Hitze, bis sie von allen Seiten goldbraun und knusprig sind. Nimm den Tofu aus der Pfanne und stelle ihn beiseite.

Gib den Brokkoli in die Pfanne, füge einen Schuss Wasser hinzu und dämpfe ihn bei geschlossenem Deckel etwa 5 Minuten bissfest.

Schäle und hacke in der Zwischenzeit den Knoblauch und reibe den Ingwer klein.

Mische in einer kleinen Schüssel Sojasoße, Ahornsirup, Reisessig, Knoblauch, Ingwer, Maisstärke und Wasser. Verrühre alles gut miteinander, bis sich die Maisstärke vollständig aufgelöst hat.

Gib die Mischung in die Pfanne zum Brokkoli und lass sie kurz aufkochen, damit sie leicht eindickt. Füge den beiseite gelegten Tofu hinzu und schwenke ihn in der Soße, bis er von allen Seiten mit der Sojasoße-Glasur bedeckt ist.

Streue den gerösteten Sesam über den Pfanneninhalt, schmecke mit Salz und Pfeffer ab und serviere die Tofu-Brokkoli-Pfanne sofort zum Beispiel mit Reis.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.