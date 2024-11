Wan-Tan-Suppe: Würzig und von Haus aus vegan

Das erste Mal probierte ich eine vegane Wan-Tan-Suppe in einem unscheinbaren und sehr günstigen chinesischen Restaurant an einer lauten Straße in Berlin. Es war ein verregneter und grauer Tag, ich hatte Hunger und mir war kalt. Also bestellte ich nichtsahnend diese Suppe von der Karte, ohne zu wissen, dass kurze Zeit später ein weiteres Lieblingsgericht auf meiner mentalen Liste stehen würde. Meine Überraschung und Begeisterung stand mir wohl ins Gesicht geschrieben, als ich den ersten Löffel der Wan-Tan-Suppe probierte, denn meine Tischnachbarn schauten mich grinsend an und bestellen „das, was sie hat“.

Wan-Tan-Suppe: Ein potentielles Lieblingsgericht für alle

Die Brühe der Suppe ist so herrlich würzig und leicht zugleich. Die zarten Teigtaschen mit Gemüsefüllung, die Wan Tans, stillen den Hunger und geben dir so ein wohliges und zufriedenes Gefühl. Kein Wunder, dass diese Suppe seit Jahrhunderten in China eine Art Comfort-Food ist, mit dem in vielen Haushalten ganze Generationen groß geworden sind.

Und dann fand ich heraus, dass die Zubereitung der vegetarischen Wan-Tan-Suppe alles andere als kompliziert ist. Du kannst die Wan Tans selbst machen oder sie, wer es besonders bequem mag, einfach fertig im asiatischen Supermarkt kaufen. Für dieses Rezept entscheiden wir uns für den Mittelweg: Wir kaufen den Teig und formen damit die Wan Tans, deren Füllung wir schnell selbst zubereiten.

Mach dir keinen Druck, du musst die Wan Tans nicht besonders hübsch formen oder eine spezielle Falttechnik dafür lernen. Hauptsache, sie halten einigermaßen dicht, damit die Füllung nicht überall in der Suppe herumschwimmt. Das tut dem Geschmack zwar keinen Abbruch, aber das Auge isst ja auch ein bisschen mit. Wenn du schon dabei bist, kannst du gleich etwas mehr Wan Tans herstellen, als für die Suppe gerade nötig ist. Diese kannst du für später einfrieren.

Die würzige Brühe ist total fix zubereitet. Wenn du eingefrorene Wan Tans für die Suppe verwendest, steht dieses Gericht besonders schnell auf dem Tisch. Sozusagen gesundes Fast Food. Du brauchst für die Brühe nur Sojasoße, Ingwer, Salz, weißen Pfeffer und Sesamöl. Dazu passen noch Frühlingszwiebeln oder ein paar Blätter Pak Choi, um deiner Suppe abgesehen von mehr Geschmack einen besonders schönen Look zu verleihen.

