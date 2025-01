Tofu-Tacos: veganes Streetfood

Schneide den Tofu in Würfel. Vermische die restlichen Zutaten für die Marinade außer das Öl und lege die Tofuwürfel darin für 30 Minuten ein.

Schneide den Tofu in Würfel. Vermische die restlichen Zutaten für die Marinade außer das Öl und lege die Tofuwürfel darin für 30 Minuten ein.

Schäle die Avocado und zerdrücke sie. Presse die Limette hinein und hacke so viel von der Chilischote wie du magst. Vermische alles und schmecke mit Salz und Pfeffer ab.

Schäle die Avocado und zerdrücke sie. Presse die Limette hinein und hacke so viel von der Chilischote wie du magst. Vermische alles und schmecke mit Salz und Pfeffer ab.