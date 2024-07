Diese Nudeln schmecken wie bei deinem Lieblingsitaliener

Sehnst du dich nach einem italienischen Gericht, das so authentisch schmeckt, als sei es frisch aus der Küche deines Lieblingsitalieners? Dann probiere unbedingt Tortellini al Forno aus. Dieser herzhafte Auflauf lässt sich blitzschnell zubereiten!

Der Auflauf, der allen schmeckt: Tortellini al Forno

In nur wenigen Minuten ist der Hauptteil der Vorbereitung erledigt. Beginne damit, Zwiebel und Knoblauch zu schnippeln – das ist auch schon der aufwendigste Teil beim Kochen dieses Gerichts.

Dann kommt die Soße: Zwiebeln und Knoblauch werden gemeinsam mit Tomatenmark angebraten, gefolgt von den restlichen Zutaten, die die Soße richtig aromatisch machen. Nach nur fünf Minuten Köcheln ist sie bereit, sich mit den Tortellini zu treffen. Gib alles in eine Auflaufform, streue Mozzarella darüber und ab damit in den Ofen.

Tortellini al Forno ist in nur 30 Minuten fertig, was perfekt für schnelle und unkomplizierte Mahlzeiten ist. Auch für eine große Familie! Du benötigst nur eine Handvoll Zutaten; viele davon hast du wahrscheinlich schon zu Hause. Das Ergebnis ist ein sättigendes, wohltuendes Gericht, das alle lieben werden. Zudem kannst du die Tortellini al Forno hervorragend vorbereiten, was sie zum perfekten Gericht für stressige Tage macht. Und das Beste: Selbst aufgewärmt am nächsten Tag schmecken sie noch fantastisch.

Tortellini al Forno kommen aus Italien und sind ein Gericht mit gefüllten Nudeln, die im Ofen mit Tomatensoße und Käse gebacken werden. Ursprünglich stammen die Nudeln aus der Gegend um Bologna. Das Wort „al Forno“ bedeutet „gebacken“.

Wenn du jetzt Lust auf noch mehr Tortellini-Variationen bekommen hast, könnten auch Rezepte wie Tortellini Alfredo genau das Richtige für dich sein. Oder probiere mal die Tortellini alla panna oder diesen Tortellini-Eintopf mit Hackfleisch: ein Topf voller Glück.