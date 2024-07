Umami pur: Tortellini in Brodo

Winzige Tortellini in einer würzigen Brühe – was will man mehr? Nicht viel, denn beim Genuss dieses Gerichts bleibt kaum ein Wunsch unerfüllt. Du magst es herzhaft, deftig, würzig und vollmundig? Dann nimm dir ein wenig Zeit und bereite Tortellini in Brodo zu!

Tortellini in Brodo: kleine Nudeln in Fleischbrühe

Die italienische Region Emilia Romagna besitzt einen unendlichen Reichtum an klassischen Zutaten und Gerichten. Ragù alla Bolognese, Mortadella, Parmesan, Balsamico-Essig, all diese internationalen Evergreens stammen aus den Städten und Provinzen „der Emilia“. Ein besonderer Klassiker darf hierbei auf keiner Speisekarte fehlen: Tortellini in Brodo.

Tortellini in Brodo bezeichnet ein Gericht, bei dem kleine Tortellini in einer würzigen Fleischbrühe serviert werden. Diese Brühe besteht aus Suppenfleisch und Knochen, die einen besonders intensiven Geschmack abgeben. Die kleinen Nudeln werden handgedreht und haben eine Füllung aus Kalb, Mortadella, Schinken und Parmesan. Alles in allem also ein Gericht, das vor Geschmack nur so strotzt.

Die Zubereitung von Tortellini in Brodo nimmt einige Zeit in Anspruch. Die Brühe wird durch längere Kochzeiten immer besser und die Tortellini schmecken ebenfalls besser, wenn sie selbst gemacht sind. Natürlich kannst du auch gekörnte Brühe verwenden und fertige Tortellini aus dem Supermarkt verwenden. Aber die Arbeit lohnt sich! Denn du wirst mit einem umwerfenden umami belohnt, dieser Geschmacksrichtung mit dem seltsamen Namen, die auf Deutsch am ehesten mit „lecker“ oder „deftig“ übersetzt werden kann.

Koche dir Tortellini in Brodo an Tagen, an denen es draußen grau ist und deine Stimmung einfach nicht so auf die Höhe kommen will. Ein paar Löffel dieses Gerichts und die Welt sieht schon ganz anders aus, glaub mir!

Hast du noch Tortellini übrig? Dann probiere unsere weiteren leckeren Rezeptideen mit den Nudeln. Tortellini eignen sich für viele leckere Mahlzeiten, wie zum Beispiel diesen Tortellini-Eintopf mit Hackfleisch oder Tortellini alla Panna. Magst du es lieber erfrischend, bereite dir einen Tortellini-Salat zu.