Toskanische Mandelplätzchen: Ricciarelli schmecken wunderbar weihnachtlich

Es weihnachtet sehr: auch in der Toskana! Deshalb backen wir heute Ricciarelli. Die toskanischen Mandelkekse mit weichem Kern sind eine Spezialität der malerischen Stadt Siena. Dort gehören sie seit dem 14. Jahrhundert zum guten Ton. Die ovalen Kekse haben eine raue Oberfläche, die mit Puderzucker bestreut wird. Doch eigentlich ist das Einzige, was du wissen musst: Ricciarelli sind superlecker! Und deshalb gehören sie auf deine vorweihnachtliche Plätzchenback-To-do-Liste.

Ricciarelli: Nascherei aus Italien

Was Ricciarelli so besonders lecker macht, ist ihre weiche Textur, die von gemahlenen Mandeln und feinem Puderzucker herrührt. Sie erinnern damit ein wenig an Marzipan, ohne dabei zu süß zu sein. Ricciarelli sind unkompliziert, schnell gemacht und bleiben dank ihres hohen Mandelanteils tagelang frisch. Wir benutzen neben den gemahlenen Mandeln noch ein wenig Mehl, doch das kannst du weglassen. Das Ergebnis ist zwar etwas bröseliger, aber dafür glutenfrei und nicht minder lecker. Perfekt für die ganze Familie oder als Geschenk für Freunde und Nachbarn!

Die Basis des Ricciarelli-Teigs sind gemahlene Mandeln, die du mit Puderzucker und etwas Mehl vermischst. Ein wenig Vanilleextrakt, Zitronenschale und optional ein Tropfen Bittermandelaroma kommen auch hinzu. Schlage das Eiweiß steif und hebe es vorsichtig unter. Danach formst du kleine ovale Plätzchen, bestäubst sie großzügig mit Puderzucker und ab damit in den Ofen. Ricciarelli sollten nur leicht goldbraun werden, damit sie innen weich bleiben. Nach etwa 15 Minuten im Ofen sind sie fertig! Sobald sie abgekühlt sind, bestreust du sie mit einer weiteren Schicht Puderzucker.

So einfach ist die Zubereitung von Ricciarelli! Also, schnapp dir die Zutaten, hol das Backblech hervor und lass dich von den toskanischen Mandelplätzchen in die mittelalterlichen Gassen von Siena entführen – ganz ohne Kofferpacken.

