Würzig-lecker: Backe eine schwedische Västerbotten-Quiche

Bei uns geht es kulinarisch mal wieder in den hohen Norden. Nach Schweden, um ganz genau zu sein. In die Region Västerbotten, die weit oben im Land am Bottnischen Meerbusen liegt. Von hier stammt auch das Rezept der leckeren und würzigen Västerbotten-Quiche. Zubereitet wird der Västerbottenpaj, wie er im Original heißt, mit dem Västerbotten-Käse. Aber keine Sorge, auch wenn du nicht gerade Urlaub in Schweden gemacht und du dir einen kleinen Vorrat des Käses mitgebracht hast, auf die Quiche musst du trotzdem nicht verzichten. Wir bereiten sie stattdessen einfach mit Parmesan oder Gruyère zu.

Schwedisches Original: Västerbotten-Quiche

Die Västerbotten-Quiche ist ein beliebtes Gericht in Schweden. Die Zubereitung ist unkompliziert und du brauchst auch keine außergewöhnlichen Zutaten, außer besagtem Västerbotten-Käse. Der wird übrigens auch gern mal als Parmesan des Nordens bezeichnet, weshalb es kein Problem ist, ihn beim Backen der Quiche durch italienischen Parmesan zu ersetzen. Gegessen wird der herzhafte Kuchen in Schweden gern zum Mittsommerfest oder dem großen Krebsessen im August.

Möchtest du die Quiche auch mal zubereiten, beginnst du mit dem Teig. Hierfür vermengst du Mehl mit Ei, Salz, einem Esslöffel sehr kaltem Wasser und kalter Butter und verknetest alles per Hand zu einem Teig. Den legst du in eine Tarteform, drückst ihn fest an und stellst ihn dann zum Kühlen für 30 Minuten in den Kühlschrank.

In der Zwischenzeit kümmerst du dich um die Füllung. Dafür vermengst du Eier, Milch, Sahne, Salz, Pfeffer und geriebenen Käse (beispielsweise Parmesan). Backe den Teig zunächst für 15 Minuten vor und verteile erst danach die Sahne-Käse-Mischung auf dem Quiche-Boden. Deine Arbeit ist getan, denn nun muss die Västerbotten-Quiche für 30 Minuten backen.

Magst du es typisch schwedisch, kannst du aus Schmand und Dill noch einen Dip zusammenrühren, den du zur Quiche servierst. Auch gebeizter Lachs passt gut als Beilage dazu.

Quiches gibt es in vielen verschiedenen Varianten. Kennst du schon das Original, die Quiche Lorraine mit Speck? Ebenfalls lecker: diese sommerliche Tomaten-Ricotta-Quiche. Würzigen Genuss gönnst du dir mit unserer Zwiebel-Quiche mit Camembert.