Für mich als Nordlicht sind Franzbrötchen absolute Lieblingsstücke. Mittlerweile sind sie so bekannt, auch außerhalb der Region Hamburg, dass man in vielen Cafés sogar vegane Franzbrötchen bekommt. Wer jedoch nicht das Glück hat, in der Nähe einer solchen Bäckerei zu wohnen und sowieso am liebsten selbst zum Schneebesen greift, der kann sich dank unseres Rezeptes vegane Franzbrötchen einfach selbst zaubern.

Rezept für vegane Franzbrötchen

Woher die Franzbrötchen ihren Namen haben, das weiß niemand so genau. Um deren Entstehungsgeschichte ranken sich gleich mehrere Mythen. Manche glauben, die Hamburger Plunderteilchen wären zum ersten Mal im Jahr 1825 in der „Franz’schen Bäckerei“ gebacken worden. Andere wiederum sind überzeugt, man habe sich von schwedischen Zimtschnecken inspirieren lassen. Vielleicht stimmt aber auch die Geschichte, man hätte während der französischen Besatzung im 19. Jahrhundert Baguettes, also französisches Brot, mit Zimt und Zucker bestreut gegessen.

Übrigens: In unserem Leckerwissen findest du viele hilfreiche Tipps fürs Kochen und Backen. Wir verraten dir zum Beispiel, welche vegane Milchalternative die beste ist und wie du ohne Eier backen kannst.

Woher sie auch kommen mögen, wir lieben die klassischen und unsere veganen Franzbrötchen. Traditionell wird der Plunderteig für das süße Gebäck, genau wie Blätterteig, mehrmals gefaltet und ausgerollt. Bei unseren veganen Franzbrötchen machen wir es uns etwas leichter. Schmecken tun sie natürlich genauso köstlich, versprochen!

Hast du Lust auf die vegane Backstube bekommen, liefern wir dir gern Inspiration für deine kommenden süßen Abenteuer. Backe doch mal einen veganen Zitronenkuchen oder einen veganen Käsekuchen, die genau wie von Oma schmeckt. Und diese schokoladigen Oreo-Brownies kommen ebenfalls ohne Ei, Butter und Co. aus.