Paella mal anders: vegan, bunt und unglaublich lecker!

Erhitze Olivenöl in einer großen Pfanne bei mittlerer Hitze. Schäle in der Zwischenzeit Zwiebeln, Lauch und 2 Knoblauchzehen. Schneide die Zwiebeln und den Lauch klein. Gib beides in die Pfanne und lass es ca. 5 Minuten anschwitzen, bis sie weich und aromatisch sind.