Koche ein veganes Käsefondue für Weihnachten oder Silvester

Fondue gehört für viele entweder zu Weihnachten oder zu Silvester dazu. Die Variante mit Käse ist besonders beliebt, ist aber für alle, die auf tierische Produkte verzichten, leider keine Option. Aber deshalb auf den Genuss verzichten? Wir haben ein veganes Käsefondue gekocht, das dem käsigen Original in nichts nachsteht.

Rezept für veganes Käsefondue

Die Tradition, Brot und Gemüse auf einen Metallstab zu spießen und in eine cremige Käsesoße zu dippen, gefällt uns. Käsefondue lieben wir, weil es so ein geselliges Essen ist und sich alle am Tisch sitzenden die Zutaten nehmen können, die ihnen am besten schmecken. Und dank dieses veganen Käsefondues werden auch alle satt. Denn wer sich vegan ernährt, der verzichtet auf sämtliche tierische Produkte, also auch auf Käse.

Und auch Vegetarier könnten bei einem herkömmlichen Käsefondue stutzig werden, denn nicht alle Käsesorten für sie zum Verzehr geeignet. Das liegt an tierischem Lab, das für die Herstellung genutzt wird. Auch sie werden sich über diese Alternative also freuen.

Die Soße für das vegane Käsefondue ist ebenso cremig und würzig wie beim Original. Für die tolle Konsistenz sorgt eine Kombination aus gekochten Kartoffeln, Möhren und Cashews, die anschließend püriert werden. Und den aromatischen Geschmack erzeugen wir durch die Zugabe von Hefeflocken, Senf und einigen weiteren Zutaten. Hefeflocken dienen Veganern häufig dazu, einen käsigen Geschmack zu erzeugen, und sind ein beliebtes Würzmittel bei der tierfreien Ernährung.

Übrigens: Genussvoll kommst du auch mit unserem veganen Linsenbraten, veganen Köningsberger Klopsen oder unserem Pilzgulasch durch die Feiertage. Als Dessert gibt’s diese Schokomousse aus zwei Zutaten.