Italienische Küche für laue Frühlingstage: So machst du Vignarola

Heute gibt es Eintopf! Wenn du jetzt eher an kalte Winterabende denkst, dann liegst du falsch. Denn wir bereiten Vignarola zu, italienisches Frühlingsgemüse, das mit Weißwein geschmort und Brot serviert wird. Gerade jetzt, wo so viele Gemüsearten in der Saison stehen, gibt es kaum etwas Besseres. Hier ist das Rezept.

Vignarola: italienisches Frühlingsgemüse aus Rom

Die römische Küche ist für vieles bekannt: Cacio e Pepe, Carbonara oder Amitriciana, um nur einige zu nennen. Doch unabhängig von den Nudelgerichten gibt es auch einige mit Gemüse, die hierzulande viel zu wenig Beachtung bekommen. Eines davon ist Vignarola. Dabei handelt es sich um römisches Frühlingsgemüse, das im eigenen Saft sowie etwas Weißwein gedünstet wird. Der Name stammt von einem Ort in der Nähe von Rom.

Um Rom herum gibt es viele Weinberge, in denen die Arbeiter zum Mittag oftmals genau diesen Eintopf zu sich nahmen, um sich für den weiteren Tag zu stärken. Vignarola ist also ein weiteres Beispiel für die Cucina Povera Italiens.

Doch nicht nur italienische Weinbauern stärkt Vignarola, auch für dich ist es gut! Denn es kombiniert alles, was es momentan so an leckeren Gemüsesorten gibt: Artischocken, dicke Bohnen, grüner Spargel, Erbsen und Blattgemüse. Bei diesem kannst du nach Geschmack variieren. Klassisch wird Bittergemüse verarbeitet, also zum Beispiel Cima di Rapa, was du hierzulande als „Stielmus“ in manchen Supermärkten oder auf dem Wochenmarkt findest. Alternativ kannst du auch Spinat oder Mangold verwenden.

Beginne damit, ordentlich Olivenöl in einer Pfanne zu erhitzen. Hinzu kommen frische oder eingelegte Artischocken, dann dicke Bohnen und dann Erbsen. Rühre alles gut durch und lösch mit ein wenig Weißwein ab. Dann deckst du die Pfanne ab und dünstest alles kurz an. Schmecke mit Salz und Pfeffer ab und serviere Vignarola mit einer Schiebe geröstetem Brot.

Gewinne eins von vier Meal-Prep-Paketen! Deine Leckerschmecker-Rezepte einfach vorkochen, abfüllen und unterwegs genießen. Hier geht´s zum Gewinnspiel!

So einfach lässt sich ein köstliches Hauptgericht zubereiten, das dich mit einem Bissen nach Italien versetzt. Himmlisch!

Vignarola: italienisches Frühlingsgemüse Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 40 Minuten Min. Gesamtzeit 40 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 1 Zwiebel

1 Knoblauchzehe

2 eingelegte Artischockenherzen z.B. hier kaufen 🛒

500 g dicke Bohnen

500 g Erbsen

200 g Bittergemüse Salat oder Spinat

3 EL Olivenöl

70 ml Weißwein trocken

Salz und Pfeffer Zubereitung Schäle die Zwiebel und den Knoblauch und schneide beides in Streifen. Lass die Artischockenherzen abtropfen und schneide sie in mundgerechte Stücke. Putze Bohnen und Erbsen. Wasche den Salat und schneide ihn in kleine Stücke.

Erhitze das Olivenöl und brate Zwiebeln und Knoblauch darin an, bis sie leicht Farbe bekommen.

Brate die Artischocken mit an und füge dann Bohnen und Erbsen hinzu. Lösch alles mit dem Weißwein ab und gare das Gemüse abgedeckt etwa 5 Minuten.

Füge den Salat oder das Bittergemüse hinzu und lass es zusammenfallen. Würze mit Salz und Pfeffer. Notizen Serviere die Vignarola auf einem Stück geröstetem Brot und bestreue sie nach Geschmack mit Pecorino.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.