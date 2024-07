Vitello tonnato: italiensicher Klassiker mit cremiger Thunfischsoße

Die italienische Region Piemont ist für seine Kulinarik bekannt: Piemontesische Haselnüsse, Barolo-Wein, Grissini, um nur einige zu nennen. Doch auch eine Vorspeise, die heute von der Speisekarte eines jeden Italieners nicht mehr wegzudenken ist, hat ihren Ursprung in der nördlichen Region: Vitello tonnato. Das Kalbfleisch mit Thunfischsoße ist ein beliebter Klassiker der kalten Küche. Hier ist das italienische Originalrezept!

Vitello tonnato: dünn geschnittenes Kalb mit Thunfisch

Als ich die letzten Jahre in einem Restaurant in Hannover gearbeitet habe, war Vitello tonnato nicht selten mein Abendessen. Es gab kaum etwas Besseres nach einer langen Schicht in der heißen Küche, als sich mit einem Glas Weißwein und einem Teller des Gerichts, sowie frischem Brot auf die Terrasse zu setzen und die sommerliche Abendluft zu genießen. Seitdem hat der Geschmack von Thunfisch eine entspannende Wirkung auf mich.

Vitello tonnato heißt übersetzt etwas so viel wie „gethunfischtes Kalb“, also Kalb mit Thunfischsoße. Es handelt sich um Kalbfleisch, das in einem Sud aus Weißwein und Gewürzen erst mariniert und dann gekocht wird. Danach schneidet man es in dünne Scheiben und übergießt es mit einer dicken Soße aus Thunfisch und Ei. Besonders wichtig ist hierbei die Verwendung von Kapern, welche die reichhaltige Soße durch ihre Säure etwas erfrischen.

Vitello tonnato hat seinen Ursprung im Piemont, genauer gesagt vermutet man ihn in der Stadt Cuneo. Erste Erwähnungen tauchen bereits im 18. Jahrhundert auf, wobei damals Thunfischsoße noch keine Rolle gespielt hat. Der Anhang tonnato sollte wohl nur „wie Thunfisch gekocht“ bedeuten. Damit wies er darauf hin, dass das gekochte Kalbfleisch das Aussehen von mariniertem Thunfisch haben solle. Über die Jahre entwickelte sich das Gericht jedoch weiter und ist heute nur mit der Thunfischsoße komplett. Also, stell schon mal den Weißwein kalt, wir machen Vitello tonnato!

