Reste von Weihnachten übrig? Mache Waffeln mit Ente und Rotkohl daraus

Die Weihnachtsschlemmerei ist vorbei, und wie jedes Jahr ist vom Festtagsbraten noch eine Menge übrig geblieben. Gans oder Ente und Rotkohl aber ein drittes Mal aufzuwärmen ist zwar langweilig, die Reste wegzuwerfen aber ebenfalls keine Option. Die Lösung: Mach einfach etwas anderes draus. Wir hätten mit unserem Rezept für herzhafte Waffeln mit Ente und Rotkohl da eine Idee.

So lecker kannst du Reste verarbeiten: Waffeln mit Ente und Rotkohl

Aufgewärmt schmecken manche Sachen noch mal viel besser. Das gilt auf jeden Fall auch für die Reste vom Weihnachtsbraten. Damit die kein einsames Dasein im Kühlschrank fristen und irgendwann im Müll landen, bereiten wir daraus noch was Feines zu. Mit wenig Aufwand werden aus Rotkohl, Bratensoße und Ente (oder Gans) leckere Waffeln mit weihnachtlichem Topping.

Bereite als erstes herzhafte Waffeln zu. Fette das Waffeleisen 🛒 mit etwas Öl ein, damit der Teig beim Backen nicht daran kleben bleibt. Nun füllst du Portionsweise den angerührten Teig hinein und backst Waffeln. Für den Teig haben wir Mehl, Backpulver, Butter, Milch, Salz, Eier und Muskatnuss verwendet. Tipp: Damit die bereits fertigen Waffeln nicht auskühlen, kannst du sie auf einem Teller im Backofen bei niedriger Temperatur warm halten.

Danach erwärmst du das übrig gebliebene Fleisch in einem Topf und gibst einen Schuss Bratensoße dazu. Zupfe das Geflügelfleisch dafür am Besten in Streifen. So wird es gleichmäßig warm. Nun noch den Rotkohl aufwärmen und erst das Fleisch und dann den Kohl auf die Waffeln legen. Streue für einen Frischekick gehackte Kräuter wie Petersilie darüber und lass dir dieses kreative Restegericht schmecken. Mhh, diese Waffeln mit Ente und Rotkohl sind einfach zu lecker!

Immer noch was übrig von Weihnachten? Auch dieser Rotkohl-Gänse-Burger ist eine leckere Idee, Lebensmittel zu verwerten. Das gilt ebenfalls für unseren Reste-Auflauf mit Gans und Rotkohl oder diesen Rumkugeln, die aus übrig gebliebenem Kuchen zubereitet werden können.

Waffeln mit Ente und Rotkohl Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x Für die Waffeln: 200 g Mehl

1 TL Backpulver

1 Prise Salz

1/2 TL Muskatnuss

50 g Butter

2 Eier

250 ml Milch

etwas Öl zum Backen Für den Belag: 300 g Entenbraten vom Vortag

50 ml Bratensoße

200 g Rotkohl gekocht, vom Vortag Zubereitung Vermenge für den Waffelteig Mehl, Backpulver, Salz und Muskat in einer Schüssel. Schmelze die Butter und gib diese zusammen mit den Eiern und der Milch zur Mehl-Mischung. Verrühre alles zu einem glatten Tag und lass diesen danach rund 10 Minuten ruhen.

Heize das Waffeleisen vor und fette es leicht ein. Backe den Teig portionsweise, bis die Waffeln goldbraun und knusprig sind. Halte die fertigen Waffeln bei niedriger Temperatur im Ofen warm, damit sie nicht auskühlen.

Erwärme die Entenbratenreste in einer Pfanne bei mittlerer Hitze. Gib einen Schuss Bratensoße hinzu, damit das Fleisch saftig bleibt.

Erwärme den Rotkohl in einem Topf. Lege eine Waffel auf den Teller und verteile den warmen Entenbraten darauf. Gib eine großzügige Portion Rotkohl on top. Je nach Geschmack kannst du die Waffel noch mit frischen Kräutern bestreuen.

