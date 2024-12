Weihnachten & Silvester: Serviere deinen Gästen diese Trend-Cocktails

Weihnachten steht vor der Tür, das opulente Essen so gut wie auf dem Tisch – aber womit stoßen wir an Heiligabend eigentlich an? Wir präsentieren leckere Cocktails, mit denen Weihnachten zum Fest wird.

Kreative Weihnachtscocktails zum Anstoßen

Hand aufs Herz: Wie viele Glühweine hast du in der Adventszeit schon getrunken? Dank zahlreicher Besuche auf dem Weihnachtsmarkt sowie gemütlichen Stunden zu Hause auf dem Sofa mit selbst gemachtem oder gekauftem heißen Wein war eben dieser mal wieder mehr als präsent. Und auch, wenn er ein echter Klassiker ist, wünschen wir uns zum Fest manchmal ein wenig Abwechslung. Daher setzen wir ab sofort diese ausgefallenen Weihnachtscocktails auf die Gästeliste.

Ob aus dem Longdrink- oder Martiniglas, dem Tumbler oder der Champagnerflöte: Weihnachtscocktails dürfen gern festlich aussehen und fruchtig schmecken. Genauso lieben wir aber auch cremige Drinks, die uns an weiße Weihnachten erinnern und bei den Dinnergästen ob ihres zauberhaften Auftretens verzückte Ausrufe entlocken. Ganz egal, ob du bereits reichlich Erfahrung im Mixen von Cocktails hast oder hinter der Hausbar noch blutiger Anfänger bist: Diese weihnachtlichen Cocktailrezepte kann jeder kredenzen.

1 White Christmas Margarita Zum Rezept

2 Cranberry-Orangen-Spritz Zum Rezept

3 Tipsy Rudolph Zum Rezept

4 Apfel-Zimt-Spritz Zum Rezept

5 Cranberry-Mimosas Zum Rezept

6 Winter-Margarita Zum Rezept

Heiße Weihnachtscocktails für kalte Tage

Wenn die Feiergesellschaft nach dem Festtagsschmaus gemütlich auf dem Sofa zusammenkommt, vielleicht schon die Geschenke ausgepackt hat, dann schlägt die große Stunde heißer Weihnachtscocktails. Denn der Punsch-Topf hat so viel mehr zu bieten als Klassiker wie Glühwein und Feuerzangenbowle – die wir natürlich genauso lieben. Nur eben am Heiligabend, da wünschen wir uns etwas ganz Besonderes in der Tasse. Ob Sommercocktails, die sich winterfein machen, oder cremige Glühweinvarianten: Diese Ideen wärmen Bauch, Herz und Seele und bringen die Gemüter noch einmal ordentlich in Schwung.

7 Hot Limoncello Zum Rezept

8 Hot Apple Pie Zum Rezept

9 Glühwein mit Portwein und Sahne Zum Rezept

10 Glüh-Gin Zum Rezept