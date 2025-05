Whisky Soda Highball: ein erfrischender Klassiker

Als ich das erste Mal von einem Highball gehört habe, war ich ehrlich gesagt erst einmal skeptisch. Ein Whisky einfach nur mit Mineralwasser aufgegossen? Kann das schmecken? Vielleicht haben die Umstände, dass ich meinen ersten Whisky Soda direkt in Japan getrunken habe, dazu beigetragen, aber vom ersten Schluck war ich Fan dieses simplen Cocktails.

Whisky Soda passt zu jeder Gelegenheit

Wenn man einmal in Japan ist, kommt man an einem Highball kaum vorbei. Dieses erfrischende Getränk findet sich auf fast jeder Speisekarte und das ist kaum verwunderlich.

Selbstverständlich steht ein Highball in jeder Bar auf der Getränkekarte, ebenso wie in der klassischen oder abgewandelten Form in vielen Restaurants. Dadurch, dass das kräftige Whisky-Aroma vom Mineralwasser deutlich dezenter wird, passt er zu so ziemlich jeder Speise. Ein Spritzer Zitronen- oder Yuzusaft verleiht ihm eine erfrischende Note.

Aber nicht nur in Bars und Restaurants wird man fündig. Die Popularität des Highballs hat dafür gesorgt, dass man ihn auch in jedem Supermarkt oder den weit verbreiteten Convenience Stores wie 7-eleven oder Family Mart, fertig gemischt in Dosen, findet. Die Dosenvariante gehört genauso zur Getränketradition wie der von Hand zubereitete Highball in einer schicken Bar.

Neben der klassischen Variante, die nur Whisky und Sodawasser benötigt, finden sich mittlerweile auch weitere schmackhafte Varianten auf den Getränkekarten, die du ganz einfach zu Hause nachmachen kannst. Einen Yuzu-Highball bereitest du im Wesentlichen genau wie im Rezept beschrieben zu, greifst aber auf Yuzusaft zurück. Die Yuzu schmeckt ähnlich wie die Zitrone, ist aber weniger sauer. Statt Mineralwasser kannst du auch Ginger-Ale nehmen und dir einen Ginger-Highball aufgießen. Wichtig ist, dass es dir am Ende gut schmeckt!

Whisky Soda Dominique keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Gesamtzeit 10 Minuten Min. Portionen 1 Kochutensilien z.B. online hier 🛒 verfügbar 1 Longdrinkglas, Zutaten 1x 2x 3x 1 Zitrone

6 cl Whisky

2-3 Eiswürfel

15 cl Mineralwasser mit Sprudel Zubereitung Halbiere die Zitrone und presse den Saft aus.

Gieße den Whisky in ein am besten gekühltes Longdrinkglas und fülle die Eiswürfel hinein.

Fülle ihn mit dem Mineralwasser auf und gib je nach Geschmack einen Schuss Zitronensaft dazu. Verrühre den Cocktail kurz mit einem Barlöffel.

