10 einfache Desserts mit maximal 5 Hauptzutaten Es muss mal wieder schnell gehen? Nicht verzagen, Leckerschmecker fragen! Hier kommen für euch 10 einfache Süßspeisen, die nur maximal 5 Hauptzutaten brauchen. Die süßen Sünden überzeugen trotz einfacher Zubereitung mit ausgesprochener Raffinesse. Mit diesen schnellen Desserts schickst du deine Gäste in den Genuss-Himmel, da darf man ordentlich zulangen! Das Leben ist einfach zu kurz, um Kalorien zu zählen.

1.-3. 3 süße Rezepte mit Blätterteig

Blätterteig ist im Backbereich eine absolute Wunderwaffe, denn egal, ob herzhaft oder süß: Der krümelige Teig schmeckt einfach grandios lecker. Die folgenden drei Rezepte zeigen dir, wie du köstlich süßen Blätterteig zubereitest, der auch noch hübsch aussieht.

Credit: Media Partisans

4. Rezept für hübsche Schokolade aus M&M’s, Raffaello und Mandeln

Schokolade kann man überall kaufen, doch ein Augenschmaus sind die in handliche Rechtecke unterteilten Tafeln meist nicht. Für dieses Problem schafft unser Rezept jedoch Abhilfe, denn wir machen normale Schokolade mit M&M’s, Raffaello und Mandeln zu einer hübschen Leckerei. Hier findest du das Rezept für die selbstgemachte Schokolade.

Credit: Media Partisans

5.-7. 3 leckere Desserts, für die du Kekse brauchst

Noch nie zuvor war es so einfach, ein so köstliches Dessert in Windeseile zu zaubern. Für alle drei Varianten brauchst du vor allem eins: Kekse. Damit begeisterst du alle Naschkatzen. Hier findest du die Keks-Desserts.

Credit: Media Partisans

8.-9. Schnelle und einfache Snacks mit Blätterteig

Wir können gar nicht oft genug erwähnen, wie vielseitig Blätterteig ist. Das Beste am Blätterteig ist bekanntlich seine Flexibilität: Ob süß oder herzhaft – mit Blätterteig kann man eigentlich alle am Tisch glücklich machen. Folgende Ideen zeigen dir erneut, wie großartig Blätterteig ist.

Credit: Media Partisans

10. Cremiges Dessert mit einem knackigen Topping aus Karamell

Desserts runden ein Menü perfekt ab, denn am Ende der Speisefolge sorgen sie dafür, dass auch der süße Zahn auf seine Kosten kommt. Zum Nachtisch besonders beliebt ist – neben unzähligen Kuchen- und Eisbecherkreationen – der klassische Pudding. Diese cremige Süßspeise lässt sich übrigens durch ein knackiges Topping aus Karamell zu einem richtigen Hingucker drapieren; wie das geht, erfährst du in folgendem Rezept.

Credit: Media Partisans

Da ist doch eine Süßspeise göttlicher als die andere. Ein kulinarischer Traum für alle, die einen ausgeprägten süßen Zahn haben. Die Rezepte sind perfekt, wenn man nicht viel Zeit und nur wenige Zutaten zu Hause hat.