15 leckere Brunch-Ideen

Ein Brunch ist eine Mischung aus Frühstück und Mittagessen und erfreut sich überall größter Beliebtheit. In vielen Locations kannst du ein sehr umfassendes Brunch-Angebot nutzen, das von Eiern und Pfannkuchen über Salate bis hin zu Bratwürstchen reicht. Wenn auch du zu den Brunch-Fans gehörst und insbesondere am Wochenende gerne ausgiebig in Gesellschaft frühstückst, solltest du dir die folgenden 15 Brunch-Rezepte unbedingt anschauen.