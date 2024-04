Schneide von den Paprikas die Deckel ab und entferne die Kerngehäuse. Gib in eine Paprika kleingeschnittenen Schinken, Champignons und Petersilie. In die nächste Paprika kommen kleingeschnittene Tomate, Mini-Mozzarella und Schnittlauch. In die dritte Paprika werden kleingeschnittene Hähnchenbrust, Feta und Oliven gegeben.

Schneide von den Paprikas die Deckel ab und entferne die Kerngehäuse. Gib in eine Paprika kleingeschnittenen Schinken, Champignons und Petersilie. In die nächste Paprika kommen kleingeschnittene Tomate, Mini-Mozzarella und Schnittlauch. In die dritte Paprika werden kleingeschnittene Hähnchenbrust, Feta und Oliven gegeben.