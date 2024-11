Es gibt so viel mehr Rezepte für Gerichte mit Kohl als das für die typische Kohlroulade. Auch wenn dieser Klassiker ziemlich lecker ist, ist es Zeit für noch mehr Ideen mit Kohl. Wir zeigen euch im Folgenden 7 Rezepte mit Kohl, die selbst den letzten Kohl-Zweifler überzeugen werden. Wir „backen“ Wirsingkuchen, füllen Weißkohl mit Hackfleisch, schichten eine Lasagne mit Wirsing und zaubern einen delikaten Auflauf mit Spitzkohl. Rezepte mit Weißkohl, Wirsing & Co. eignen sich bestens für die kälteren Jahreszeiten und wärmen dich von innen. Kohl ist einfach eine gemütliche Zutat!

1. Wirsingkuchen

Was haben eine Kuchenform und ein Kopf Wirsing gemeinsam? Eigentlich gar nichts, doch wir zeigen dir, wie du aus Wirsing, Hack und Gemüse einen herzhaften Kuchen zubereitest. Denn Wirsing ist ein völlig unterschätztes Gemüse, das viel öfter auf unsere Esstische wandern sollte.

Hier kommst du zum Rezept für den leckeren Wirsingkuchen.

Credit: Leckerschmecker

2. Mit würzigem Hackfleisch gefüllter Weißkohl

Weißkohl wird häufig kleingeschnitten und geschmort, bevor er mit Zutaten wie Hackfleisch und Kartoffeln vermischt oder mit ebendiesen Zutaten als Beilage serviert wird. Da wird es doch höchste Zeit für frischen Wind unter den Weißkohl-Rezepten, findest du nicht? Der Kohl lässt sich nämlich auch kinderleicht mit würzigem Hackfleisch füllen und mit köstlicher Soße übergießen. Das Ergebnis sieht nicht nur kolossal aus, sondern schmeckt auch noch richtig lecker.

Hier findest du das Rezept für den mit Hackfleisch gefüllten Weißkohl.

Credit: Media Partisans

3. Lasagne mit Wirsing, Hackfleisch und Kartoffeln

Wirsing – der zarte Kohl mit den lockeren, krausen Blättern schmeckt nicht nur besonders fein, sondern hat auch das ganze Jahr über Saison. Außerdem ist er eine echte Vitaminbombe und erfreulich kalorienarm. Rezepte mit Wirsing gibt es Tausende. Wir zeigen dir, wie vielfältig man diesen Kohl zubereiten kann. Zum Beispiel in einer Lasagne mit Käse, Hackfleisch und Béchamelsauce.

Hier findest du das Rezept für die Lasagne mit Wirsing und Hackfleisch.

Credit: Media Partisans

4. Spitzkohlauflauf mit Hackfleisch und Stampfkartoffeln

Spitzkohl ist wohl die am lustigsten aussehende Kohlsorte überhaupt, immerhin sieht sie Zipfelmützen zum Verwechseln ähnlich. In diversen Rezepten wird Spitzkohl kleingeschnitten und dann weiterverarbeitet. Wir zeigen heute jedoch eine ganz neue Zubereitungsmöglichkeit. Für unseren Auflauf werden nämlich die Blätter des Spitzkohls mit Hackfleisch gefüllt und wie kleine Kegel auf Stampfkartoffeln und einem Ragout aus Paprika angerichtet – so verliert der Spitzkohl sein Zipfelmützen-Aussehen nicht.

Hier geht es zum Rezept für den Auflauf mit Spitzkohl und Hackfleisch.

Credit: Media Partisans

5. Mit Hackfleisch gefüllter Wirsing, der aussieht wie ein Kürbis

Folgendes Rezept zeigt dir, wie kreativ man einen Wirsingkohl zubereiten kann. Wir füllen den Wirsing mit Hackfleisch, Gemüse und Kräutern und verpacken ihn am Ende mit Bratenschnur, sodass er vor dem Servieren aussieht wie ein Kürbis. Nur eben in Grün.

Hier findest du das Rezept für den gefüllten Wirsing.

Credit: Media Partisans

6. Köstliches Frittata-Rezept mit Weißkohl und Bratwurst

Frittata ist die Bezeichnung für ein in der Pfanne gebackenes italienisches Omelett. Während die Hauptzutat Eier sind, variieren die übrigen Zutaten: Häufig werden in einer Frittata diverse Gemüsesorten, Fleisch, aber auch Fisch verarbeitet – das perfekte Rezept also, um Reste aus dem Kühlschrank aufzubrauchen. Unsere Frittata besteht hauptsächlich aus Weißkohl und Bratwurst und wird von Zwiebelringen und Oliven gekrönt, was ihr nicht nur ein köstliches Aussehen, sondern auch das gewisse Etwas verleiht.

Das Rezept für die Frittata mit Weißkohl und Bratwurst findest du hier.

Credit: Media Partisans

7. Kartoffel-Apfel-Wirsingauflauf

Hast du schon mal Obst, Gemüse und Fleisch zusammen in einem Gericht probiert? Klingt komisch, schmeckt aber hervorragend. Darüber hinaus sieht dieses Gericht mit den geschichteten Komponenten auch noch recht hübsch aus.

Hier findest du das Rezept für den Kartoffel-Apfel-Wirsingauflauf.

Credit: Media Partisans

Mit unseren 7 Rezepten solltest du spätestens jetzt großer Fan von Kohl geworden sein. So vielseitig, so lecker und vor allem auch so einfach zuzubereiten. Wirsing, Weißkohl und Spitzkohl gehören einfach auf deinen Speiseplan!