Die Kunst des Kochens: 8 Abendessen zum Beeindrucken Hast du Gäste zum Essen eingeladen und möchtest du mit deiner Tafel alle persönlichen Rekorde brechen? Dann ist eines der folgenden 8 Rezepte garantiert etwas für dich:

1.Melonen-Hähnchen

Wassermelone ist die perfekte Sommerfrucht! Nicht nur besteht das Fruchtfleisch zu rund 96 % aus Wasser, von dem man bei hohen Temperaturen unbedingt viel zu sich nehmen sollte. Das Obst enthält außerdem wertvolles Vitamin A und C, Protein sowie Antioxidantien. Dieses Rezept beweist, dass die grüne Kugel auch richtig flexibel ist: Du kannst nämlich mindestens ein sehr leckeres Hauptgericht mit ihr zaubern. Die Melone dient dabei als Form und bietet zugleich einen Zusatz zur Soße!

2. Coquiflette

An kalten Tagen hat man bekanntermaßen mehr Appetit – besonders auf Deftiges. Und es darf gern aus dem Ofen kommen. Diese Kriterien werden auf jeden Fall durch diesen Leckerbissen erfüllt. Dabei sieht er auch noch innovativ aus und ist im Nu fertig.

3. Gefüllter Nackenbraten

Rezepte, die zwar ein wenig Geduld bei der Zubereitung erfordern, aber ein wahrer Gaumenschmaus sind und etwas hervorbringen, das man nicht jeden Tag auf den Teller bekommt, braucht man spätestens, wenn man sich Gäste eingeladen hat. Dieser leckere Schweinebraten mit Zwiebeln, Käse und gegarten Kartoffeln als Beilage ist ein perfektes Festessen.

4. Beef Wellington

Mit diesem Rezept musst du nicht davor zurückschrecken, dich an einen Braten zu wagen. Auch ohne viel Erfahrung damit ist die folgende – extrem schmackhafte – Aufgabe zu bewältigen. Das Stück Fleisch muss nur gut in Blätterteig verpackt werden.

5. Zartes Rinderfilet mit Bacon-Butter

Fleisch ist mein Gemüse. Es kann gar nicht genug Fleisch in einem Gericht geben. Wenn auch du so fleischverliebt bist, dann solltest du dieses Rezept unbedingt ausprobieren. Wenn du dann noch einen guten Metzger deines Vertrauens hast, kann eigentlich nichts mehr schiefgehen. Ordere dir bei dem besagten Metzger ein gutes Stück Rinderfilet – und los geht das Fleisch-Vergnügen.

6. Leckeres Lammkarree

Lammkarree gehört zu den beliebtesten Fleischsorten, weil es besonders zart und saftig ist. Vor allem an Wochenenden oder Feiertagen wird es als klassischer Braten verzehrt. Doch wie wäre es alternativ mit einer anderen Zubereitung, die ebenso lecker ist? Als hübsche Krone angerichtet und mit leckerem Risotto gefüllt, ist Lammkarree nämlich der Blickfang auf jeder Tafel.

7. Blumenkohl-Insel

Die Augsburger Puppenkiste besang einst die Insel mit zwei Bergen, darum das große, weite Meer. Ersetze die Insel durch Hackfleisch, die Berge durch Blumenkohl und das Meer durch Béchamelsauce und du erhältst dieses großartige Gericht, das nicht nur von außen, sondern auch von innen zu überzeugen weiß.

8. Ratatouille aus der Pfanne

Wenn es draußen wieder wärmer wird, sehnen sich viele nach leichten Gerichten – und das in doppeltem Sinne: Sie sollen einfach zuzubereiten sein, weil niemand lang in der Küche stehen will, und zudem nicht schwer im Magen liegen. Dieses Rezept vereint beide Qualitäten und ist außerdem noch ein echter Blickfang. Ach ja, richtig lecker ist es natürlich auch noch.

Bei so einer großen Auswahl an außergewöhnlichen Deftigkeiten bleibt dir wohl nur eines übrig: Lade dir regelmäßig Gäste ein, damit du jedes Rezept mindestens einmal ausprobieren kannst.