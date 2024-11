Blumenkohl-Bolognese: So gelingt der italienische Klassiker ohne Fleisch

Du liebst Spaghetti mit Bolognese-Soße? Dann probiere doch mal eine neue Variante. Für diese Bolognese verwendest du Blumenkohl statt Hackfleisch. Die Zubereitung ist einfach und das Ergebnis mindestens genauso lecker wie das Original.

Diese schnelle Blumenkohl-Bolognese überzeugt auch Fleischesser

Spaghetti bolognese ist ein waschechtes Wohlfühlessen. Es hat nur einen Nachteil: Die Soße muss mindestens zwei Stunden köcheln. Hast du es eilig, muss eine Alternative her. Wie wäre es mit einer Blumenkohl-Bolognese? Das weiße Gemüse wird einfach so klein gehackt, dass es wie Reis aussieht. Gekocht in Tomatensoße, merkt man zur Variante mit Hackfleisch keinen Unterschied mehr. Zusätzlich kann der Kohl mit einem weiteren Vorteil punkten: Er ist gesund.

Blumenkohl steckt voller guter Inhaltsstoffe. Neben den üblichen Verdächtigen wie Kalium, Eisen, Zink, Magnesium und Vitamin C macht der sekundäre Pflanzenstoff Sulforaphan das blasse Gemüse zum Superstar. Dieser Inhaltsstoff soll nämlich dafür sorgen, das Risiko für Krebserkrankungen zu senken. Eine große Menge an Ballaststoffen im Kohl macht satt. Der lässt sich übrigens auch gut einfrieren. Benötigst du für deine Bolognese-Soße keinen ganzen Blumenkohl-Kopf, kannst du den Rest im Gefrierfach aufbewahren und hast dann für deine nächste Bolognese noch etwas da.

Wenn du der Blumenkohl-Bolognese noch einen persönlichen Twist verleihen möchtest, kannst du das Gericht nach eigenen Vorlieben abwandeln. Für dich gehört Stangensellerie in eine traditionelle Bolo? Dann gib das Gemüse mit in die Soße. Pilze passen ebenfalls gut dazu.

