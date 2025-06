Campari Soda: So lecker schmeckt das Mailänder Original

Hast du Lust auf einen schnellen Trip nach Italien? Keine Sorge, dafür musst du nicht etwa einen Flug buchen und einen Koffer brauchst du auch nicht. Alles, was du dafür benötigst, sind ein Glas und zwei Zutaten. Mit diesen mixt du dir einen Campari Soda. Schon ein Schluck davon versetzt dich nach Mailand, wo du ihn genüsslich schlürfst, mit Blick auf den Dom. Komm mit, wir machen eine Kurzreise!

Campari Soda: Klassiker aus Italien

Campari ist zusammen mit Aperol vermutlich der Likör, den die meisten mit Italien verbinden. Beide Spirituosen sind bitter-süß und weisen eine ganz eigene Farbe auf. Während Aperol eher noch in die süße Richtung geht, hat die Bitterkeit von Campari richtig Kraft. Ich persönlich ziehe ihn daher vor, ganz besonders gern trinke ich ihn klassisch als Campari Soda.

Campari Soda hat seinen Ursprung in Mailand. Dort eröffnete Gaspare Campari im Jahr 1867 das Caffè Campari in der bis heute bestehenden und weltbekannten Galleria Vittorio Emanuele II. Im Schatten der Arkaden können Durstige mit Blick auf den Dom einen der ikonischsten Aperitifs Italiens probieren – zumindest, wenn sie bereit sind, etwas tiefer in die Tasche zu greifen.

Mich verschlug es bisher nur einmal nach Mailand und ganz oben auf meiner Liste stand, den Bitter in dem Café zu probieren. Mein damaliger Chef hatte mir das Ganze als Erlebnis empfohlen, er malte Bilder von wunderschön geformten Gläsern und Sprudelwasser aus der Leitung, das den Bitter zu einem erfrischend-spritzigen Getränk verwandelten. Als ich jedoch vor dem Café stand, wurde mir bewusst, dass ich mich zu früh gefreut hatte: Trotz der wirklich beeindruckenden Kulisse war ich nicht bereit, für ein Getränk aus zwei Zutaten fast 15 Euro zu zahlen.

Zumal Campari Soda wirklich ganz einfach selbst zubereitet werden kann. Du brauchst nur zwei Hauptzutaten, plus ein wenig extra. Die Zutaten sind, wie du dir vielleicht schon denken kannst, Campari und Sprudelwasser. Außerdem bestehe ich auf Eiswürfel und eine Scheibe Orange. Ist dir selbst das Mischen zu aufwendig, kannst du Campari Soda übrigens auch in kleinen Flaschen kaufen. Diese haben ein besonderes Design, das sie seit 1932 nicht veränderten: dreieckig, schmal zulaufend, mit einer haptisch sehr interessanten Oberfläche.

Aber selbst gemacht schmeckt immer besser, auch weil du entscheiden kannst, wie stark dein Campari Soda sein soll. In dem Sinne: Cin cin!

Mit Campari kannst du weitere leckere Drinks zubereiten, nicht nur Campari Soda. Probiere auch den Campari Orange, einen Campari Spritz oder einen Negroni, einen der beliebtesten Cocktails der Welt.

Campari Soda Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 5 Minuten Min. Gesamtzeit 5 Minuten Min. Portionen 1 Glas Zutaten 1x 2x 3x Eiswürfel

50 ml Campari gibt es z.B. online 🛒

100 ml Sprudelwasser

1 Orangenscheibe Zubereitung Fülle ein hohes Glas mit Eiswürfeln.

Gieße erst den Campari, dann das Wasser hinein, sodass sich die Schichten voneinander trennen.

Garniere den Drink mit einer Orangenscheibe.

