7 süße Rezepte mit Bananen | Desserts mit Banane Die Banane ist wohl eine der praktischsten Obstsorten, die es gibt. Nicht nur die Deutschen schwören auf diese Wunderfrucht. Sie ist handlich, ein schneller Energielieferant und schmeckt. Auch wenn sie sich perfekt als Snack für unterwegs eignet, kann man mit Bananen außergewöhnlich leckere Desserts zubereiten. Wir zeigen euch heute unsere 7 Lieblingsrezepte mit Bananen. Das fängt bei Bananen-Churros an und hört bei Bananenbrot am Stiel auf.

1. Bananen-Churros

Wer schon einmal in Spanien war, weiß, wie beliebt Churros dort sind. Dieser köstliche, süße Snack ist ein Fettgebäck, welches in Zimt und Zucker gewendet wird und dir alle Sinne raubt. Am besten verzehrst du sie mit Schokoladensoße. Eine noch bessere Variante findest du bei uns: Hier trifft Banane auf Churros. Wir spießen das beliebteste Obst der Deutschen auf einen Eisstiel und kleiden es in Brandteig. Dann frittieren wir den Bananen-Churro und verfeinern ihn mit Zimt und Zucker. Zu guter Letzt tunken wir das gute Stück noch in Schokoladensoße. Na, bekommst du schon Schnappatmung? Hier findest du das Rezept für die Bananen-Churros.

2. Bananenkuchen mit Keksboden

Wie schon erwähnt, ist die Banane dank zahlreicher wertvoller Inhaltsstoffe ein besonders großer Energielieferant. Energie, die du gleich hervorragend zum Backen nutzen kannst. Hier findest du das Rezept für den leckeren Bananenkuchen mit Keksboden.

3. Schoko-Bananen-Türme

Hast du schon mal mit einer Papprolle, Klebestreifen und Backpapier ein Dessert gemacht? Nicht? Dann kommt jetzt deine Chance: Zaubere mit nur ein paar Handgriffen ein fruchtig-schokoladiges Dessert, das so lecker ist, dass es garantiert nicht nur einmal auf deinem Tisch landen wird. Hier geht es zum Rezept für die Schoko-Bananen-Türme.

4. Paradiesischer Dessert-Turm mit Banane, Schokolade und Sahne

In einem alten deutschen Schlager mit dem Titel „Ausgerechnet Bananen“ von 1923 heißt es: „Ausgerechnet Bananen, Bananen verlangt sie von mir!“ Sollte auch von dir jemand ausgerechnet Bananen verlangen, findest du im Folgenden das ideale Dessert, um diesen ungewöhnlichen Heißhunger auf die gelben Früchte auf kreative und leckere Art und Weise zu stillen. Hier findest du das Rezept für das Dessert mit Banane.

5. Röllchen mit Banane und Schokolade als Dessert mit doppeltem Clou

Als wahres Multitalent unter den Kuchenteigen hat sich Biskuit etabliert. Schichten und rollen, riesige Torten oder handliche Leckerbissen: Alles geht mit ihm. Auch die wunderschönen, cremegefüllten Röllchen, die wir jetzt vorstellen, bedienen sich dieses Teigs. Sich in die Ergebnisse zu verlieben, wird ein Leichtes, denn sie kommen gleich mit doppeltem Clou daher: mit gemustertem Teig und Bananenfüllung. Hier findest du das Rezept für die Röllchen mit Banane und Schokolade.

6. Maulwurfkuchen mit flüssigem Schokokern und Bananen

Maulwurfkuchen ist ein beliebter Klassiker auf Kaffeetafeln, der vollmundigen Schokokuchen, sanfte Creme und frische Bananen miteinander vereint. Wir zeigen dir heute eine Interpretation dieser herrlichen Leckerei, die auf den ersten Blick aussieht wie ein gewöhnlicher Maulwurfkuchen, beim Anschneiden jedoch eine köstliche Überraschung parat hält. Hier findest du das Rezept für den Maulwurfkuchen.

7. Harmonie aus Zimt und Banane in einem Snack: Bananenbrot am Stiel

Zwei Dinge sollte man über Bananenbrot wissen: 1. Es ist kein Brot. 2. Es steckt aber trotzdem waschechte Banane drin. Üblicherweise in einer Kastenform gebacken, gibt es hier eine Variante am Stiel – sozusagen „to go“ und für saubere Finger. Das Besondere an ihr? Die Banane ist nicht nur im Teig, sondern auch das Herzstück der kleinen Snacks. Hier geht es zum Rezept für das Bananenbrot am Stiel.

Bei unseren 7 Lieblingsrezepten mit Bananen kommen Naschkatzen voll auf ihre Kosten. Selbst Bananen-Skeptiker werden zugeben müssen, dass die Banane zumindest in unseren Rezeptvarianten ein wahrer Genuss ist. Guten Appetit!

Alle unsere süßen Rezepte findest Du auf Facebook !