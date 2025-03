Edamame mit Meersalz: so lecker wie im Restaurant

Ich liebe Edamame mit Meersalz. Sie sind eine köstliche Vorspeise, Beilage und ein perfekter Snack für zwischendurch. Auch in einer Bowl machen sie sich hervorragend als Topping. Und sie sind kinderleicht selbstgemacht.

Edamame mit Meersalz: ein gesunder Snack für zwischendurch

Wer, wie ich, gerne in asiatischen Restaurants unterwegs ist, hat Edamame mit Meersalz wahrscheinlich schon unzählige Male gegessen. Edamame sind aber nicht nur ein leckerer Snack, die unreifen Sojabohnen sind auch noch richtig gesund.

Mit einem Eiweißgehalt von 13 Prozent gehören sie im Vergleich zu anderen Hülsenfrüchten zu den Spitzenreitern. Gerade für Menschen, die wenig oder keine tierische Produkte essen, sind sie also eine wichtige Eiweißquelle. So oder so: Sie sind eine gesunde kleine Mahlzeit, die du im Handumdrehen zubereiten kannst.

Um Edamame selbst zu kochen, kannst du zu den Bohnen aus dem Tiefkühlfach greifen. Das Beste daran: Sie müssen vorher nicht einmal aufgetaut werden und können einfach direkt ins kochende Wasser.

Ansonsten brauchst du nur ein wenig normales Salz und ein grobes Salz deiner Wahl. Schneller geht es danach kaum. Bringe genug Wasser in einem Topf zum Kochen und salze es. Wirf die gefrorenen Edamame hinein und koche sie für etwa fünf Minuten.

Gieße sie anschließend in einem Nudelsieb ab, schüttele sie etwas trocken und lass sie kurz abkühlen. Du brauchst sie auch nicht abschrecken. Fülle sie in eine Schüssel, bestreue sie mit dem groben Salz 🛒 und lass es dir schmecken!

Statt die köstlichen Bohnen direkt so aus der Hülle zu snacken, kannst du sie natürlich auch noch weiterverarbeiten. Bei Leckerschmecker findest du einige Rezeptideen, die du ausprobieren solltest. Du kannst für dein Fitness-Frühstück zum Beispiel eine Edamame-Guacamole zubereiten. Ebenfalls perfekt zum Dippen oder als Brotaufstrich ist dieses Edamame-Hummus. Als leckeres Topping funktionieren sie auch in unserer veganen Sushi-Bowl.

Edamame mit Meersalz Dominique keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 15 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 400 g Edamame aus dem Tiefkühlfach

1 l Wasser

4 TL Salz

2 TL Meersalz grob Zubereitung Bringe Wasser in einem Topf zum Kochen. Streue das normale Salz ins Wasser, sobald es sprudelnd kocht.

Gib nun die gefrorenen Edamame dazu. Reduziere die Hitze ein wenig und koche die Bohnen für etwa 5 Minuten.

Gieße sie in einem Sieb ab und lass sie darin kurz auskühlen.

Fülle die Bohnen in eine Schüssel und streue das grobe Salz darüber.

