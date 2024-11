Eier im Glas: So machst du den französischen Klassiker

Sollte bei dir bald ein Brunch anstehen, musst du unbedingt weiterlesen. Denn wir verraten dir unser Rezept für Eier im Glas. Damit kannst du in nur einer Rutsche Eierspeisen für all deine Gäste zubereiten, ohne, dass etwas trocken oder kalt wird. Wie soll das gehen? Das erfährst du jetzt.

Für viele Gäste geeignet: Eier im Glas

Wer schon einmal viele Frühstücks- oder Brunchgäste auf einmal hatte, weiß: Eine Eierspeise für so viele Menschen auf einmal zuzubereiten, kann nervig sein. Entweder das Ei wird trocken oder es pappt an der Pfanne an oder – im schlimmsten Fall – es wird kalt. All das gilt es zu vermeiden. Doch wie kannst du viele Leute einladen und gleichzeitig sicherstellen, dass sie eine Eierspeise serviert bekommen, die ihnen gefällt? Die einfache Lösung lautet: Eier im Glas.

Eier im Glas, auch œufs cocotte genannt, sind ein Klassiker der französischen Küche. Cocotte ist der Name einer kleinen Form aus Porzellan, die du bestimmt schon einmal mit Crème brûlée gefüllt gesehen hast. Hast du diese nicht zu Hause, ist das nicht schlimm. Genauso gut funktioniert jede andere kleine Schale oder jedes Glas, das ofenfest ist.

Buttere die Form und schlage in jede Schale je ein Ei. Dazu gibst du nun noch etwas Crème fraîche und dann müssen die Gläschen nur noch im Ofen in einem Wasserbad garen, bis die Eier die gewünschte Konsistenz erreicht haben. Einfacher geht es kaum – leckerer auch nicht. Wie sich deine Gäste freuen werden, wenn sie ihre Brotscheiben in das perfekt gegarte und dennoch flüssige Eigelb stippen können!

Eier im Glas schmecken pur bereits hervorragend, aber du kannst sie anpassen, wie du magst. Gib etwas gekochten Spinat und einen Schuss Sahne mit dem Ei in die Form für eine Version von Florentiner Eiern. Etwas extra Würze geben Bacon oder gebratene Pilze. Probiere aus, was dir schmeckt und begeistere dich und deine Gäste!

Eierspeisen werten jedes Frühstück auf. Probiere daher auch ein französisches Käseomelett oder begeistere deine Lieben mit schottischen Eiern aus der Heißluftfritteuse. Aus einer anderen Ecke der Welt, aber dennoch hervorragend, sind japanische Onsen-Eier.