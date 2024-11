Dieses englische Reisgericht mit Fisch und Ei bringt Schwung in dein Frühstück

Wenn die englische Küche gut Gewürztes hervorbringt, haben die Gerichte meist einen indischen Ursprung. So auch dieses für Europäer etwas ungewöhnliche Frühstück: Kedgeree! Dabei handelt es sich um ein Reisgericht mit Eiern und Fisch. Currypulver, Kurkuma und Kreuzkümmel dürfen da nicht fehlen. Diese herrliche Geschmackskomposition bringt Schwung auf deinen Frühstückstisch. Und zur Mittags- oder Abendzeit schmeckt es mindestens genauso gut.

Kedgeree: würzige Abwechslung

Kedgeree ist eine Weiterentwicklung des indischen Gerichts Khichri: ein duftendes, buttriges Reisgericht, das mit gekochten Eiern und Fisch gereicht wird. Die britischen Kolonialherren machten diese Beilagen zu den Grundzutaten des Kedgeree und etablierten das Gericht als Frühstück in gehobenen Kreisen des viktorianischen Englands. Dort erfreut sich das Gericht bis heute großer Beliebtheit. Wie kommt es, dass wir hierzulande kaum etwas davon gehört haben?

Vielleicht hängt das mit unserer Vorstellung der britischen Küche zusammen, die allgemein als etwas fad gilt. Vielleicht gehören Reis und Fisch nicht unbedingt auf den deutschen Frühstücksteller, schließlich sind wir für unsere Brotliebe bekannt. Doch wie die Engländer sagen: „Variety is the spice of life.“ (Abwechslung ist die Würze des Lebens.) Und dieses Sprichwort haben sie beim Kedgeree wörtlich genommen.

Abgesehen davon ist die indische Küche im Vergleich zur englischen für ihre herrlich würzigen Gerichte voller Geschmack bekannt. Deshalb kannst du darauf vertrauen, dass du dein Kedgeree genauso lieben wirst wie einst die Kolonialherren, die sich über den frischen Wind auf ihrem Frühstückstisch gefreut haben. Abgesehen vom tollen Geschmack ist das Gericht auch noch gesund und unkompliziert zubereitet.

Wir wollen nicht unfair sein, auch viele ursprünglich britische Frühstücksrezepte schmecken herrlich. Diese kleinen Pfannkuchen namens Crumpets sind ein wunderbares Beispiel. Das klassische English Breakfast mit gebackenen Bohnen und knusprigem Speck ist zu Recht ein kulinarischer Dauerbrenner. Und diese leckeren Scones schmecken zur Tea Time wunderbar.