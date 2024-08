Französische Bisque-Suppe aus Garnelen: Genuss wie an der Côte d’Azur

Eine Bisque ist eine intensiv aromatische, elegante Suppe aus Meeresfrüchten, die dich vom französischen Mittelmeer träumen lässt. Für die Suppe verwenden wir Garnelen, und zwar im Ganzen, denn ihrer Schale entlocken wir besonders viel Aroma. Trotz der exklusiven Eleganz dieses Gerichts kannst du es mit unserem Rezept ganz einfach nachkochen!

Bisque: eleganter Garnelen-Genuss

Die französische Mittelmeerküste ist ein mystischer Ort, ganz besonders die Côte d’Azur. Ihren Namen hat die azurblaue Küste dem französischen Dichter Stéphen Liégeard zu verdanken, der im ausgehenden 19. Jahrhundert in seinem Buch „La Côte d’Azur“ das Fundament für den Ruhm dieser Region legte. Sie wurde zum Sehnsuchtsort französischer und englischer Aristokraten, internationaler Künstler und amerikanischer Dandys. Sie ließen in Restaurants und Cafés am Meer die Seele baumeln, vermutlich bei einem Teller Bisque.

Die feine Suppe aus Meeresfrüchten ist bis heute Teil der gehobenen Küche auf der ganzen Welt. Sie ist aber nicht nur französischen Herzogen und reichen Amerikanern vorbehalten, nein, auch unsereins darf und muss in den Genuss einer leckeren, unglaublich aromatischen Bisque kommen. In der Regel wird eine Bisque mit Hummer oder Taschenkrebsen zubereitet, doch das kann für den nichtadeligen Geldbeutel etwas teuer werden. Deshalb greifen wir zu leckeren Garnelen!

Mit einer Bisque kannst du dir selbst etwas Gutes tun und einen Hauch Eleganz à la Côte d’Azur in die heimische Küche bringen. Die Garnelen werden mitsamt ihrer Kruste angebraten, weil sich so die Aromen besonders intensiv aus ihnen herauslösen. Anschließend kommen Fischfond und Weißwein dazu. Lass alles eine Weile köcheln und püriere die Suppe danach mit einem Pürierstab. Gieße die Flüssigkeit durch einen Sieb, fange diese auf und mische sie mit Sahne und einem Ei.

Zum Garnieren deiner Bisque kannst du eine Handvoll Garnelen zur Seite legen und schälen. Diese brätst du in einer Pfanne mit heißem Öl und etwas Knoblauch von beiden Seiten für etwa drei Minuten an. Lege sie abschließend auf deine Suppe, und fertig ist der mediterrane, südfranzösische Genuss!

Die Gemüsesuppe Soupe au Pistou kommt ebenfalls aus Südfrankreich. Und wie wäre es mit einem schicken, süßen Canelé als Dessert? Auch diese Garnelen in Tomatensoße mit Feta sind sicher nach deinem Geschmack.