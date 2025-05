Wusstest du, dass du Radieschen so zubereiten kannst?

Radieschen schmecken nur im Salat? Von wegen! Langsam macht es mehr und mehr die Runde, dass Radieschen auch hervorragend zum Anbraten geeignet sind. Dieses Rezept für gebratene Radieschen mit Tofucreme holt das meiste aus den kleinen Knollen heraus und kombiniert sie raffiniert mit einem cremigen Dip. Gleich nachkochen und genießen!

Rezept für gebratene Radieschen mit Tofucreme

Neulich hatte ich Geburtstag (und das schreibe ich nicht, um verspätete Glückwünsche einzuheimsen, es ist wichtig für meine Herleitung) und lud dafür einige meiner Lieben ein, um mit mir zu feiern. In meinem Fall hieß das: Ich stand stundenlang in der Küche, um ein frühlingshaftes Buffet zuzubereiten. Ich liebe es, für Menschen zu kochen und nehme mir dafür gern ausgiebig Zeit. Es gab diverse Gerichte, Flammkuchen mit Frühlingsgemüse, Rhabarber-Marzipankuchen aus der Kastenform, selbstgemachte Limonade – und diese gebratenen Radieschen mit Tofucreme.

Ich muss fairerweise gestehen, dass die gebratenen Radieschen mit Tofucreme ein etwas gehetzter Nachgedanke waren. Irgendwie hatte ich mich verkalkuliert, es sollte eine Person mehr kommen als gedacht und ich durchstöberte meinen Kühlschrank nach Dingen, die ich noch verarbeiten konnte. Eine Packung Seidentofu und ein Bund Radieschen kamen dabei zum Vorschein. Hm, dachte ich, daraus könnte man etwas machen.

Radieschen scheinen dieses Frühjahr gut anzukommen und mir waren schon häufiger Videos von gebratenen Radieschen auf Instagram und Co. aufgefallen. Dazu gab es meist Joghurt-Dip. Warum sollte das also nicht auch mit Seidentofu schmecken? Ich briet die Radieschen also in ordentlich Öl mit etwas Knoblauch, Chiliflocken und Dill an und mixte derweil den Tofu mit Zitronenschale und -saft, Öl und Salz.

Die Mischung wurde fluffig und ich strich sie auf einem tiefen Teller aus und verteilte das Gemüse darauf. Dann garnierte ich das Ganze mit frischem Dill und dem übrigen Öl aus der Pfanne und siehe da – gebratene Radieschen mit Tofucreme waren ein voller Erfolg! Manchmal sind die besten Gerichte wirklich die, die man nicht im Vorhinein plant.

Du möchtest entdecken, was Radieschen noch so alles können? Einiges! Zum Beispiel kannst du sie zu Radieschen-Chips verarbeiten oder schnell eingelegte Radieschen mit Dill zubereiten. Toll sind auch frittierte Radieschen.

Gebratene Radieschen mit Tofucreme Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 25 Minuten Min. Portionen 3 Zutaten 1x 2x 3x 1/2 Bund Dill

1 Bund Radieschen ca. 180 g

1 Knoblauchzehe

3 EL Olivenöl

Chiliflocken nach Geschmack

Salz und Pfeffer

300 g Seidentofu zum Beispiel hier 🛒

1/2 Bio-Zitrone Zubereitung Tipp : Wirf das Grün nicht weg, sondern verarbeite es, z.B. zu Wasche den Dill und zupfe feinen Nadeln von dem dicken Stiel b. Wasche auch die Radieschen und schneide den Stielansatz ab.: Wirf das Grün nicht weg, sondern verarbeite es, z.B. zu Radieschenblätterpesto

Schäle die Knoblauchzehe und drücke sie an.

Erhitze 2 EL Öl in einer Pfanne und brate die Radieschen mit der Knoblauchzehe an, bis sie blassrosa sind und die Haut Blasen schlägt. Hebe rasch den Dill und die Chiliflocken unter. Würze mit Salz und Pfeffer.

Gib Tofu, 1 EL Öl, Schale und Saft der Zitrone sowie Salz und Pfeffer in eine Schüssel und schlage sie mit einem Handrührgerät fluffig auf.

Verteile den Dip auf einem Teller und richte die angebratenen Radieschen zusammen mit dem Dill darauf an.

