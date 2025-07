Diese Mango-Kokos-Suppe holt den Sommer auf den Teller

Mit ihrer orange-gelben Farbe strahlt unsere Mango-Kokos-Suppe mit der Sonne um die Wette und sorgt garantiert für Urlaubsstimmung auf deinem Teller. Du möchtest wissen, wie man sie nachkocht? Dann ist hier das Rezept.

So machst du eine Mango-Kokos-Suppe

Auch im Sommer möchten wir nicht auf Suppen verzichten. Erst recht nicht, wenn sie so nach Urlaub schmecken wie diese fruchtig-scharfe Mango-Kokos-Suppe, die mit Süßkartoffel, Kokosmilch, Ingwer und Chiliflocken verfeinert wird. Schließlich gibt es auch in der warmen Jahreszeit mal Tage, an denen sich der Sommer eine kleine Verschnaufpause gönnt und da kommt eine warme Suppe doch wie gerufen, oder?

Die Zubereitung der Mango-Kokos-Suppe ist herrlich unkompliziert – genau wie wir es mögen. Und viele Zutaten brauchst du ebenfalls nicht. Besorge dir eine reife Mango, Kokosmilch, etwas Ingwer, Limette, Chiliflocken, eine Süßkartoffel und Koriander (wenn du es denn magst) und leg los.

Beginne am besten damit, die Süßkartoffel zu schälen und sie in Würfel zu schneiden. Die Zwiebel ziehst du ab und würfelst sie fein. Danach schälst du dünn den Ingwer und schneidest ihn ebenfalls klein. Dann erhitzt du Öl in einem Topf und dünstest die Zwiebel und den Ingwer darin glasig an. Füge die Süßkartoffel hinzu und anschließend die Chiliflocken und röste sie kurz mit an.

Lösche alles mit der Gemüsebrühe und der Kokosmilch ab und lass die Suppe solange köcheln, bis die Süßkartoffel weich ist. In der Zwischenzeit kannst du die Mango schälen und klein schneiden. Gib sie nach der Kochzeit mit zu den restlichen Zutaten in den Topf und püriere alles gut durch, bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist. Nun musst du nur noch mit Salz und Limettensaft abschmecken und die Suppe mit gehacktem Koriander und ein paar Chiliflocken bestreut servieren.

Tipp: Wenn du eine Bio-Limette verwendest, kannst du die Schale abreiben und diese ebenfalls über die Suppe streuen.

Mango-Kokos-Suppe Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 1 mittlere Süßkartoffel

1 kleine Zwiebel

1 Stück frischer Ingwer ca. 2 cm

1 EL Rapsöl

1/2 TL Chiliflocken plus etwas mehr zum Garnieren, online, zum Beispiel hier 🛒

250 ml Gemüsebrühe

1 Dose Kokosmilch 400 ml

1 reife Mango ca. 300 g Fruchtfleisch

Salz nach Geschmack

1 Spritzer Limettensaft

2 EL Koriander Zubereitung Schäle die Süßkartoffel und schneide sie in kleine Würfel. Ziehe die Zwiebel ab, schäle den Ingwer und schneide beides ebenfalls in feine Würfel.

Erhitze das Öl in einem Topf. Dünste Zwiebel und Ingwer darin bei mittlerer Hitze ca. 2 Minuten glasig an.

Gib die Süßkartoffelwürfel dazu und brate sie kurz mit an. Streue die Chiliflocken darüber.

Lösche mit Gemüsebrühe und Kokosmilch ab und lass alles bei mittlerer Hitze ca. 15 Minuten köcheln, bis die Süßkartoffel weich ist.

Schäle und würfle währenddessen die Mango, gib sie in den Topf und koche sie 2 Minuten mit.

Nimm den Topf vom Herd und püriere die Suppe, bis sie eine cremige Konsistenz hat. Schmecke sie mit Salz und Limettensaft ab.

Bestreue die Suppe vor dem Servieren mit fein gehacktem Koriander und den restlichen Chiliflocken. Serviere sie warm mit Fladenbrot.

