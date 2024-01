Na, ist dir aktuell auch so oft nach Suppen zumute? Na aber das ist ja auch kein Wunder, bei den eisigen Temperaturen! Koche dir doch als Nächstes eine marokkanische Linsensuppe, die auch als Harira bekannt ist. Sie schmeckt besonders würzig und heizt dir ein, wenn es draußen bitterkalt ist.

So kochst du die marokkanische Linsensuppe Harira

Eine Harira wird gern zum Fastenbrechen gelöffelt. Die marokkanische Linsensuppe begeistert dank fruchtiger Tomaten und leckeren Hülsenfrüchten, ganz genau Kichererbsen und rote Linsen. Beide stecken voller wertvoller Ballaststoffe, die lange satt halten und der Verdauung guttun. Außerdem enthalten sie wichtige pflanzliche Proteine und eignen sich daher bestens als Eiweißquelle bei einer vegetarischen oder veganen Ernährung.

Suppen sind super, das wissen wir nicht erst, seit wir die marokkanische Linsensuppe probiert haben. Auch Rezepte wie unsere Tortilla-Suppe mit Avocado und die türkische Mercimek Çorbası haben uns überzeugt.

Isst du gern pikant, kannst du die marokkanische Linsensuppe Harira mit etwas Harissa abschmecken. Das eine klassische Rezept für die würzige Suppe gibt es nämlich nicht, sodass sie dir viel Spielraum am Suppentopf lässt. Manche Familien fügen beispielsweise Fleisch dazu, andere variieren bei der Auswahl des Gemüses.

Wenn du den kalten Wintertagen entkommen möchtest, nimmt dich die marokkanische Linsensuppe mit auf eine kulinarische Reise in den Süden – und dafür musst du nicht einmal deine Küche verlassen! Auch andere internationale Traditionsgerichte sind tolle Reisebegleiter. Mit einem original Ragú alla bolognese geht’s nach Italien. Der französische Gemüseauflauf Tian de Légumes lässt von Urlaub an der Côte d’Azur träumen. Und wenn du in den hohen Norden willst, musst du dir einfach den dänischen Mandelmilchreis Risalamande kochen.