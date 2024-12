Glühwein mal anders: Das ist mexikanischer Fruchtpunsch

Ach, die Vorweihnachtszeit ist doch eine schöne Zeit. Gefüllt von Plätzchen, Heißgetränken und gemütlichem Essen. Wem Glühwein als einziges Wintergetränk zu langweilig ist, sollte den Blick mal in die Ferne richten. In Mexiko gibt es zu Weihnachten mexikanischen Fruchtpunsch. Wir haben ein tolles Rezept dafür!

Rezept für mexikanischen Fruchtpunsch

Mexikanischer Fruchtpunsch, auch als Ponche Navideño (auf Deutsch: „Weihnachtspunsch“) bekannt, ist ein absoluter Klassiker in dem mittelamerikanischen Land. Nicht selten findet man in den Küchen mexikanischer Familien einen vor sich hin köchelnden großen Topf🛒 mit süßem Fruchtpunsch, von dem sich die ganze Familie bedienen kann. Davon duftet das ganze Haus und versetzt alle Beteiligten in herrliche Weihnachtsstimmung.

Hier herrscht zwar ein anderes, kälteres Klima als in Mexiko, aber das Bedürfnis nach wohlschmeckenden, aromatischen Heißgetränken ist auch in Deutschland gegeben. Aufgrund der Kälte vielleicht sogar noch mehr als in wärmeren Regionen. Traditionell gibt es da Glühwein. Doch der kann mit der Zeit etwas repetitiv werden. Da wäre ein mexikanischer Fruchtpunsch doch mal eine willkommene Abwechslung.

An dieser Stelle ein Eingeständnis: Wir haben das Rezept für mexikanischen Fruchtpunsch ein wenig angepasst. Leider gibt es nämlich einige Zutaten, die darin vorkommen, hierzulande nicht in normalen Supermärkten. Daher verraten wir dir, wie du auch mit regional erhältlichen Zutaten an den Geschmack herankommen kannst.

Die Zutaten für mexikanischen Fruchtpunsch sind Früchte wie Äpfel, Birnen, Guaven und mexikanischer Weißdorn. Letztere kannst du genauso gut mit anderen Früchten ersetzen. Orangen oder Ananas zum Beispiel schmecken sehr gut. Neben dem Obst brauchst du Rosinen, Trockenpflaumen, Hibiskus (gibt es auch als Teebeutel), Zimt und Zucker. In Mexiko verwendet man Piloncillo, einen in Hutform gepressten Rohrzucker. Ersetze diesen durch dunklen Rohrzucker. Setze alles auf, lass es köcheln und schöpfe dir so viel ab, wie du magst. Möchtest du einen kleinen Schuss dazu haben, verwende Rum oder Brandy nach deinem Geschmack.

Dein Weihnachten wird durch etwas mexikanische Küche nur noch besser. Serviere zu deinem Weihnachtsdinner doch mal Tamales als Snack oder Conchas als Beilage. Der Punsch schmeckt besonders gut mit Buñuelos, mexikanischen Weihnachtskrapfen.

Poche Navideño: mexikanischer Fruchtpunsch Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 1 Stunde Std. 10 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 10 Minuten Min. Portionen 12 Zutaten 1x 2x 3x 400 g brauner Rohrzucker

4 Zimtstangen

2 kg gemischte Früchte z.B. Äpfel Birnen, Ananas, Orangen

100 g Trockenpflaumen

75 g Rosinen

20 g Hibiskusblüten oder 6 Hibiskus-Teebeutel

Rum oder Brandy optional nach Geschmack Zubereitung Bringe 4 l Wasser in einem großen Topf zum Kochen.

Füge Zucker und Zimt hinzu und lass alles 15 Minuten köcheln.

Schneide in der Zwischenzeit dir Früchte und Trockenfrüchte in mundgerechte Stücke. Gib sie zusammen mit den Hibiskusblüten hinzu.

Lass alles etwa 1 Stunde lang köcheln. Serviere den Punsch heiß und füge nach Belieben Schnaps hinzu. Notizen Wenn du einen mexikanischen Supermarkt in der Nähe hast, kannst du eingelegtes Zuckerrohr kaufen und deinen Punsch damit servieren.

