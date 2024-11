Diese Kürbis-Süßigkeit aus Mexiko wird dich begeistern

Kürbis schmeckt nicht nur deftig, auch süß ist er ein wahrer Genuss. Heute gibt es Calabaza en Tacha, eine Spezialität aus Mexiko. Dabei handelt es sich um Kürbis, der in Sirup eingelegt wird. Das schmeckt hervorragend. Komm, wir reisen nach Mexiko!

Calabaza en Tacha: mexikanischer Kürbis in Sirup

Der Tag der Toten mag vorbei sein, unsere Begeisterung mit mexikanischen Rezepten hat aber gerade erst begonnen! Das mittelamerikanische Land hat kulturell und kulinarisch unfassbar viel zu bieten und eigentlich braucht es mehr als eine Lebenszeit, um alles auszuprobieren. Aber wir wollen es zumindest probieren. Heute verschlägt es uns nach Puebla, einer Stadt im Osten von Mexiko-Stadt, die als kulinarisches Zentrum des Landes bekannt ist. Hier hat eine besondere Süßigkeit ihren Ursprung: Calabaza en Tacha.

Calabaza en Tacha heißt übersetzt so viel wie „Kürbis in Sirup“. Dabei handelt es sich um Kürbisstücke, die in einem gewürzten Sirup kandiert werden. Die Nascherei wird klassisch zum Tag der Toten serviert und den wiederkehrenden Seelen als Opfer dargeboten. Der Name „en Tacha“ heißt heutzutage nur so viel wie „im Süßen“ oder „in Sirup“, stammt aber ursprünglich von seiner Herstellungsweise.

Traditionell werden Kürbisstücke in großen Kupferkesseln, den Tachos, gekocht. In diesen wurde zuvor Piloncillo, ein mexikanischer Zucker aus Zuckerrohr-Melasse, gekocht. Die Reste wurden schlicht mit Wasser aufgekocht und der Kürbis darin kandiert.

Hierzulande ist Piloncillo in mexikanischen Feinkostläden erhältlich. Hast du keinen davon in deiner Nähe, verwende eine Mischung aus braunem Zucker und Zuckerrübensirup. Das kommt dem Original geschmacklich nahe. Neben dem Zucker benötigst du für den Sirup noch Zimtstangen und eine Orange. Du kannst auch Nelken und Sternanis zugeben, wenn du einen winterlicheren Geschmack erreichen möchtest.

Klassisch wird Calabaza en Tacha bei Zimmertemperatur pur oder mit warmer Milch aus einer Schale schon zum Frühstück gegessen. Durchgezogen schmeckt er noch besser, also stelle ihn ruhig über Nacht in den Kühlschrank.

Die Küche Mexikos hat dein Interesse geweckt? Dann backe ein süßes Pan de Muerto und genieße es mit einem Glas Horchata, einem Reisgetränk oder einer mexikanischen heißen Schokolade.