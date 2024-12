Weihnachten wie in Großbritannien: So backst du englische Mince Pies

Jedes Land hat seine speziellen Süßigkeiten zu Weihnachten. Hierzulande gibt es den guten Stollen, in England beispielsweise werden Mince Pies angeboten. Dabei handelt es sich um kleine Pasteten mit süßer Füllung, die gern mit einem hübschen Stern verziert werden. Diese Weihnachtstradition wollen wir uns nicht entgehen lassen! Hier ist also unser liebstes Rezept.

Mince Pies: englische Weihnachtstradition

Ich bin ein großer Fan britischer Serien. Und ich bin ein großer Fan von internationaler Küche. Immer, wenn ich also eine Serie schaue, lege ich großes Augenmerk darauf, was in ihr so gegessen wird. Wann immer es in britischen Serien um Weihnachten geht, steht ein Teller Mince Pies in Sichtweite oder die Charaktere knuspern daran herum. Über die Jahre hat sich bei mir eine kleine Obsession mit den Pasteten gebildet. „Wie die wohl schmecken?“, fragte ich mich zahllose Male. Irgendwann stieß ich auf ein Rezept, probierte es aus – und sie waren tatsächlich so lecker, wie ich sie mir vorgestellt hatte.

Mince Pies sind ein uralter Klassiker der englischen Küche. Erste Rezepte lassen sich bis ins 13. Jahrhundert zurückverfolgen. Damals brachten Kreuzritter von ihren Kreuzzügen nicht nur blutige Schuld mit, sondern auch Rezeptideen. Eine davon: Fleisch, Obst und Gewürze gemeinsam zu schmoren. Nach klassischer englischer Manier wurde dieses neue Gericht in Teig eingeschlagen und dann zu einer Pastete gebacken. Der erste Mince Pie war geboren.

Über die Jahrhunderte passte sich das Rezept immer mehr an. Überbleibsel seiner Geschichte finden sich im Namen der Füllung wieder. Diese gibt es als mincemeat, also „Hackfleisch“ zu kaufen. Dabei ist sie seit Jahren vegetarisch. Sie besteht aus getrockneten und frischen Früchten, der Schale von Zitrusfrüchten, Zucker und Butter (früher Rindernierenfett). Die Füllung wird in mit Mürbeteig ausgeschlagene Muffinförmchen🛒 gegeben und dann mit einem Teigdeckel versehen. Dieser kann im Grunde jede Form haben. Ich persönlich finde Sterne am schönsten, welche die Weihnachtszeit vollkommen machen. Schon beim ersten Bissen sitze ich gedanklich an einem warmen Feuer und fühle mich in meine Lieblingsserien versetzt. Merry Christmas!

Die britische Küche hat, entgegen ihres Rufes, tatsächlich einige Leckereien zu bieten. Beweis dafür ist dieser Sticky Toffee Pudding, der zum Niederknien lecker schmeckt. Besonders schick anzusehen ist der Battenberg-Kuchen. Und wem das Ganze zu süß ist, der kann schlicht und ergreifend klassische Scones backen.

Mince Pies Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 45 Minuten Min. Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Quellzeit 1 Stunde Std. Gesamtzeit 2 Stunden Std. Portionen 12 Stück Zutaten 1x 2x 3x Für das Mincemeat: 200 g Rosinen

330 g Korinthen

80 ml Weinbrand

1 Bio-Zitrone

250 g Butter gefroren

200 g Rohrzucker

80 g Zitronat und Orangeat

1/2 TL Muskatnuss gerieben

1 Apfel Für den Teig: 350 g Weizenmehl

240 g Butter

110 g Zucker

1 Ei

1 Prise Salz Für die Füllung: 1 große Mandarine

1 Apfel

500 g Mincemeat

1 Bio-Zitrone Außerdem: 1 Ei

etwas Puderzucker Zubereitung Für das Mincemeat: Lege Rosinen und Korinthen für 1 Stunde in dem Weinbrand und dem Saft der halben Zitrone ein. Tropfe sie ab, fange dabei aber die Flüssigkeit auf.

Reibe die Schale der Zitrone ab, reibe die gefrorene Butter grob.

Vermische alle Zutaten miteinander und füge am Ende die Flüssigkeit wieder hinzu. Presse die Mischung in saubere Gläser. Sie hält sich im Kühlschrank bis zu 6 Monate. Für die Mince Pies: Verreibe Weizenmehl und Butter mit den Händen zu einer krümeligen Masse. Füge Zucker, 1 verquirltes Ei und Salz hinzu und verknete alles rasch zu einem Teig. Schlage diesen ein und stelle ihn 30 Minuten kalt.

In der Zwischenzeit kannst du die Füllung vorbereiten. Schäle die Mandarine und schneide sie in Stückchen. Reibe den Apfel. Vermische beides mit dem Mincemeat und der Schale der Zitrone.

Rolle den Teig aus und stich 12 Kreise aus, mit denen du die Förmchen der Muffinform befüllst. Rolle den restlichen Teig aus und stich 12 Sterne aus.

Heize den Backofen auf 220 °C Ober-/Unterhitze vor.

Befülle die Förmchen mit der Füllung, lege je einen Stern darauf und bestreiche die Pies mit einem verquirlten Ei.

Backe die Mince Pies für 15 Minuten goldbraun. Bestreue sie mit etwas Puderzucker. Notizen Du kannst auch einen speziellen Ausstecher verwenden, der den Pies einen geriffelten Rand gibt.

