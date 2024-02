Brate die Hähnchenwürfel in einer Pfanne mit Pflanzenöl scharf an. Füge dann Paprika-, Kartoffel- sowie Zwiebelwürfel hinzu, brate alles kurz mit an und würze es mit Salz, Pfeffer und Paprikapulver. Gib dann die passierten Tomaten und Minze hinzu und lass alles ca. 10 Minuten köcheln.