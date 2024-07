So isst Ostdeutschland: klassische Rezepte der ostdeutschen Küche

Eine weitere Arbeitswoche ist endlich vorbei! Das heißt: Wochenende! Und wofür eignet sich ein Wochenende besser als für einen Kurztrip? Ins Ausland fahren kann man immer, aber wie gut kennst du dich im deutschen Inland aus? Wir packen einen Rucksack und reisen nach Ostdeutschland, zwischen Gebirge und historische Bauwerke. Doch wir wären nicht Leckerschmecker, wenn wir uns nicht nebenbei durch regionale Spezialitäten schlemmen würden. Also, ab geht unsere kulinarische Reise durch die ostdeutsche Küche!

Ostdeutsche Küche: Spezialitäten mit Geschichte

Letzte Woche waren wir im deutschen Norden und haben uns angeschaut, was die Bundesländer in Küstennähe zu bieten haben. Heute bewegen wir uns etwas weg von den Küsten in Richtung Landesinnere. Das erste Bundesland, das wir uns heute anschauen, ist das flächenmäßig größte der neuen Bundesländer. Wir fahren nach Brandenburg!

Brandenburg: Wüsten und Spreewald

Wir begeben uns mit dem Rad auf die Suche nach den schönsten Sehenswürdigkeiten und dem leckersten Essen, das Brandenburg zu bieten hat. Die Natur im Biosphärenreservat Schorfheide punktet mit sattgrünen Wäldchen und kleinen Bächen, alles akustisch untermalt von Vogelgesang. Inmitten dieses Naturschutzgebietes liegt Eberswalde. Von dort kommen Spritzkuchen, in Fett ausgebackene Kringel mit Zuckerguss. Sie geben uns die Energie, weiter bis nach Potsdam zu fahren.

Credit: stock.adobe.com/9parusnikov In der Landeshauptstadt Brandenburgs verbringen wir den Nachmittag in den prunkvollen Räumen des Schlosses Sanssouci und schlendern durch den kunstvoll angelegten Garten des Rokoko-Bauwerks.

Weiter geht es durch den Spreewald, wo wir an einer Spreewälder Gurkensuppe nicht vorbeikönnen, in Richtung Cottbus. Hier liegt die Lieberoder Wüste, die größte Wüste Deutschlands. Wir staunen über ihre Weitläufigkeit und ihre Geschichte und stärken uns mit einem Jägerschnitzel mit Spirelli-Nudeln.

Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin!

Das quirlige Treiben in der Großstadt lädt an jeder Ecke zu spannenden Aktivitäten und Entdeckungen ein. Wir stärken uns erst einmal mit der Original Berliner Currywurst. Den Imbiss ihrer Erfinderin Hertha Heuwer gibt es leider nicht mehr. Daher genießen wir das Wurstgericht auf der Hand und schauen uns in Charlottenburg die Plakette an, die an den Standort des Original-Imbisses erinnert.

Wir machen mit einem ausgedehnten Spaziergang weiter, der an der Siegessäule vorbei durch den Tiergarten zum Brandenburger Tor führt. Dabei ergibt sich ein Blick auf die Skyline der Stadt. Credit: stock.adobe.com/Lichtwolke99

Von der Bewegung werden wir wieder hungrig. Abhilfe verschafft ein Festmahl aus Resten: Hoppelpoppel vereint gekochte Kartoffeln, Speck und Ei zu einem köstlichen Gericht. Da kann es direkt weitergehen, über den Alexanderplatz in Richtung East Side Gallery. In einer gemütlichen urberliner Kneipe haben wir uns ein kaltes Bier redlich verdient. Dazu genießen wir eine Portion Beamtenstippe mit Kartoffeln und Hack.

Ostdeutsche Küche in Sachsen-Anhalt

Berlin war lecker, aber die ostdeutsche Küche hat noch so viel mehr zu bieten! Wir begeben uns nach Sachsen-Anhalt, wo wir in Magdeburg den Dom bewundern. In einem Café mit Blick auf das bunte Hundertwasserhaus trinken wir eine Tasse Kaffee und naschen einen Amerikaner. Doch hiermit hat die architektonische Erkundungstour noch kein Ende!

Credit: stock.adobe.com/Stockfotos-MG In Dessau fahren wir mit unseren Rädern die Bauhausbauten-Radroute ab und staunen über die mehr als 300 Gebäude, die in der Blütezeit der Designschule um 1925 entstanden.

Nicht weit von Dessau liegt Ferropolis, ein Freiluftmuseum mit Industriemaschinerie aus dem frühen 20. Jahrhundert. Nach einem kleinen Bad im Gremminer See direkt daneben sind wir bereit für eine Besichtigung der Lutherstadt Wittenberg. Auf dem historischen Marktplatz stärken wir uns mit einer wohlverdienten Schüssel Soljanka.

Porzellan, Natur und schöne Kirchen: Ein Besuch in Sachsen

Unser Trip durch Sachsen beginnt in Leipzig. Wir sind von der Größe des Völkerschlachtdenkmals beeindruckt und genießen von der Aussichtsplattform oben die Aussicht auf die Stadt. Zurück in der Innenstadt besuchen wir die Thomaskirche und hören dem Thomanerchor, der im 18. Jahrhundert von Bach persönlich geleitet wurde, zu.

Wir halten im pittoresken Ort Meißen, bekannt für sein Meißener Porzellan. In der Manufaktur schauen wir uns Beispiele feinster Handwerkskunst aus 300 Jahren Geschichte an. Im Museumscafé naschen wir im Anschluss ein Stück Kalter Hund, der wie immer auf der Zunge zergeht. Weiter geht es nach Dresden. Hier ist die Frauenkirche ein absolutes Muss und wunderschön anzuschauen. Mit Blick auf das barocke Gebäude trinken wir einen Kaffee und essen ein Stück Eierschecke.

Doch ein Ausflug nach Sachsen ist ohne einen Besuch der Sächsischen Schweiz nicht komplett. Die Felsformationen im Elbsandsteingebirge sind so schön, dass sie uns Tränen in die Augen treiben. Credit: stock.adobe.com/CreativeImage

Höhlen und deutsche Geschichte in Thüringen

Von Sachsen geht es zu guter Letzt nach Thüringen. Wir beginnen unser Sightseeing in der Studierendenstadt Jena. Hier befindet sich das Zeiss-Planetarium, eines der ersten Großplanetarien der Welt. Der perfekte Ort, um sich auf eine Reise in entfernte Galaxien zu begeben. Etwas entfernt liegt die Landeshauptstadt Erfurt, die eine der schönsten Altstädte Deutschland aufzuweisen hat.

Credit: stock.adobe.com/elxeneize An einem Bratwurststand kaufen wir eine echte Thüringer Rostbratwurst und genießen sie, während wir über die Krämerbrücke schlendern, einem der bekanntesten Wahrzeichen der Stadt.

Nach einer Abkühlung in den Erfurter Seen geht es nach Eisenach, wo die Wartburg steht. In diesem UNESCO-Weltkulturerbe, von Richard Wagner in seiner Oper Tannhäuser und der Sängerkrieg auf der Wartburg musikalisch umsungen, übersetzte Martin Luther im 16. Jahrhundert das Neue Testament. Ein perfekter Abschluss für eine Reise durch Deutschlands Osten, der nicht nur kulinarisch viel zu bieten hat!