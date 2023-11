9 atemberaubende Desserts für Schokoladen-Fans

Schokolade macht nachweislich glücklich. Ob flüssig, krümelig oder am Stück – Schokolade ist so flexibel zu verspeisen, dass man sie eigentlich jeden Tag in einer anderen Form zu sich nehmen könnte. Willig lässt sich Schokolade in jede Form pressen: in Osterhasen, Weihnachtsmänner oder in mundgerechte Pralinen. Auch cremig als Brotaufstrich oder flüssig als Getränk – dieses Genussmittel ist einfach ein Allrounder. Dass man mit Schokolade die köstlichsten Kuchen und Desserts zubereiten kann, ist wahrlich kein Geheimnis. Folgende Rezept-Zusammenstellung zeigt, dass Schokolade jede einzelne Kalorie wert ist.