Sticky Beef Noodles: ein perfektes Mittagessen

Mittagspause, Hunger, aber keine Ideen? Das wollen wir ändern! Hier ist ein einfaches Rezept, das deinen Workday-Lunch zum Highlight des Tages machen wird! Für Sticky Beef Noodles brauchst du nur wenige Zutaten, eine einzige Pfanne und 20 Minuten. Umso mehr Zeit bleibt, um zu genießen. Lass uns direkt loslegen!

So lecker sind Sticky Beef Noodles

Gute Küche muss nicht kompliziert sein. Diese Sticky Beef Noddles sind ein leckerer Beweis dafür. Das Gericht orientiert sich an asiatischen Aromen und bekommt durch Ingwer, Knoblauch und den herrlichen umami-Geschmack von Sojasoße 🛒 ein ganz besonderes Aroma. Neben diesen Zutaten brauchst du nur noch eine Handvoll andere. Und das Beste: Das Gericht wird in einer einzigen Pfanne zubereitet, Abwasch sparst du dir also auch noch. Perfekt für Tage, an denen du zwar großen Hunger, aber keine Lust hast, lange zu kochen.

Für Sticky Beef Noodles benötigst du zunächst Eiernudeln, die du in jedem Supermarkt findest. Weiche diese in einer Schale in kochendem Wasser ein, während du die restlichen Komponenten vorbereitest. Dazu gehört zunächst dünn geschnittenes Rindfleisch. Verwende am besten welches aus am besten aus der Hüfte der Oberschale eines Rindes, denn das bleibt besonders zart. Bestäube es mit Speisestärke und brate es scharf an. Dazu kommen dann sämtliche Gemüsesorten, auf die du gerade Lust hast: Brokkoli, Zuckererbsen, Paprika, was auch immer du möchtest. Rühre dann die Nudeln unter.

Doch Sticky Beef Noodles wären ohne ihre bezeichnende Soße nicht komplett. Dafür vermischst du gehackten Ingwer und Knoblauch mit Sojasoße, Honig und etwas Ketchup miteinander. Ja, Ketchup, du hast richtig gelesen. Dieser verleiht der Soße nicht nur die richtige Konsistenz, sondern sorgt nebenbei für eine leicht säuerliche Note. Schwenke dein Angebratenes gut mit der Soße durch und serviere es mit Frühlingszwiebeln und Sesam. Fertig ist ein blitzschnelles Mittag- oder Feierabendessen, das du dir immer wieder kochen wirst.

Sticky Beef Noodles Nele 4.19 ( 33 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x Für die Nudeln: 250 g Eiernudeln

400 g Fleisch

300 g Brokkoli

150 g Zuckerschoten

2 EL Speisestärke

3 EL Rapsöl

2 Frühlingszwiebeln

Sesam zur Deko Für die Soße: 4 Knoblauchzehen

1 Stück Ingwer 2 cm

8 EL Sojasoße

5 EL Honig

5 EL Ketchup Zubereitung Bedecke die Nudeln in einer Schüssel mit kochendem Wasser und stelle sie beiseite, während du die restlichen Zutaten vorbereitest. Rühre sie währenddessen immer mal wieder mit Stäbchen durch.

Schneide das Fleisch in dünne Streifen. Teile den Brokkoli i Röschen und schneide auch den Strunk klein. Schneide die Zuckerschoten in Streifen.

Schäle und hacke für die Soße Knoblauch und Ingwer und vermische beides mit den anderen Zutaten.

Wälze das Fleisch in Speisestärke. Erhitze das Öl in einer Pfanne und brate das Fleisch scharf an.

Gib das Gemüse hinzu und brate alles etwa 3 Minuten ebenfalls scharf an. Rühre dann die abgetropften Nudeln unter.

Lösch alles mit der Soße ab und rühre so lange, bis sich alles zu einer guten Mischung, bedeckt von der Soße, verbunden hat.

Teile das Gericht auf Teller auf und bestreue es mit gehackten Frühlingszwiebeln und etwas Sesam.

