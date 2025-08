Die schönste Art, in den Tag zu starten: fruchtig-nussiges Frühstück

Dieser Toast mit Mandelmus und Brombeeren beweist, dass einfache Küche nicht langweilig sein muss. Gerade, wenn es bei dir morgens schnell gehen muss, du aber dennoch nicht auf Geschmack oder etwas Besonders verzichten magst, ist dieses Frühstück ideal.

Rezept für Toast mit Mandelmus und Brombeeren: einfach und lecker

Jeder kennt wohl die Kombination aus Erdnussbutter und Marmelade. Sie ist nicht zu Unrecht so beliebt und bekannt. Zugegeben: Hierzulande ist das Duo noch nicht ganz so angekommen. Doch das will ich mit diesem Rezept für Toast mit Mandelmus und Brombeeren ändern. Dieses Rezept ist sozusagen die Gourmet-Version des klassischen

„PB&J“-Sandwiches. Statt Erdnussbutter verwenden wir ungesüßtes braunes Mandelmus. Und statt Marmelade setzen wir auf zerdrückte und mit etwas Honig und Zimt verfeinerte Brombeeren. Frucht-frisch und nussig – was will man mehr!

Zum ersten Mal entdeckte ich die Kombi aus Nussmus und Beeren, als ich mir zu Hause ein Frühstücksbrötchen schmierte. Ich hatte weder Nutella noch normale Butter zur Hand. Kurz ging ich Kühl- und Vorratsschrank durch, was noch da war. Etwas Himbeerfruchtaufstrich, Mandelmus, Hummus und eine halb vertrocknete Scheibe Käse. Es war mal wieder Zeit für den wöchentlichen Einkauf. Diesen wollte ich aber auf keinen Fall hungrig erledigen. Kurzerhand beschloss ich, das Mandelmus und den Himbeeraufstrich zu kombinieren. Mein Gedanke: ist ja fast das gleiche wie Erdnussbutter und Marmelade. Gesagt, getan – und es schmeckt richtig lecker!

Du bist nicht der größte Brombeer-Fan oder sie haben aktuell keine Saison? Dann kannst du genauso gut andere Beeren für den Toast verwenden. Das gilt auch für das Nussmus. Verwende einfach das, was dir am besten schmeckt. Mein persönlicher Favorit? Pistazienmus. Wie du siehst, kannst du hier wunderbar kreativ werden und zahlreiche verschiedene Varianten und Kombis ausprobieren.

Natürlich kannst du das Rezept auch noch abwandeln oder etwas verfeinern. Ein paar Kokosflocken bringen zusätzlich Geschmack. Oder du gibst noch eine Prise Meersalz drüber. Das sorgt für einen dezenten Kontrast. Lass es dir schmecken!

Toast mit Mandelmus und Brombeeren Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Gesamtzeit 10 Minuten Min. Portionen 1 Zutaten 1x 2x 3x 1 Scheibe Sauerteigbrot oder anderes Brot nach Wahl

1 EL braunes Mandelmus z.B. dieses hier 🛒

1 Handvoll Brombeeren

1 TL Honig optional

1 Prise Zimt Zubereitung Toaste die Scheibe Sauerteigbrot, bis sie schön knusprig ist.

Bestreiche das getoastete Brot gleichmäßig mit dem Mandelmus.

Gib die Brombeeren in eine kleine Schüssel. Füge den Honig und eine Prise Zimt hinzu. Zerdrücke die Beeren vorsichtig mit einer Gabel, sodass sie eine dicke, stückige Masse ergeben.

Verteile die Brombeermasse gleichmäßig auf dem Mandelmus.

Genieße deinen Toast.

