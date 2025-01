Dieses würzig-pikante Tomaten-Chutney passt zu fast allem

Die indische Küche hat so einiges zu bieten. Deftige Eintöpfe, knuspriges Streetfood und süße Desserts, um nur einige Beispiele zu nennen. Doch eines bleibt mir immer besonders in Erinnerung, wenn ich mich den kulinarischen Weiten des südasiatischen Landes hingebe: Chutney. Daher möchte ich dir meine neueste Entdeckung zeigen. Tomaten-Chutney ist süß, säuerlich, scharf – und vor allem lecker.

Tomaten-Chutney: der perfekte Dip?

Wer Ketchup liebt, wird Augen machen: Dieses Tomaten-Chutney wird die säuerliche Soße schnell vom Platz eins der Lieblings-Dips stoßen. Denn die beiden haben mehr gemeinsam, als du vielleicht auf den ersten Blick denkst. Warum, das schauen wir uns mal genauer an.

Komm, wir begeben uns auf eine kleine Reise durch die Kulinarik. Was ist ein Chutney? Das Wort leitet sich von dem Hindu-Wort chatni ab, was so viel wie „lecken“ oder „mit Appetit essen“ bedeutet. In der indischen Küche bezeichnet das Wort eine Soße oder einen Dip, der im Grunde aus allem zubereitet werden kann. Er besteht meist aus frischen oder eingelegten Früchten und Gemüse und ist mild bis stark gewürzt. Manche Chutneys sind scharf, andere süß, wieder andere säuerlich-frisch. Die „indische Salsa“ wird zu Hauptgerichten gereicht, als Dip verwendet oder zu Reis gegessen.

Tomaten-Chutney ist also tatsächlich so etwas wie indischer Ketchup, auch wenn diese Bezeichnung ihm nicht gerecht wird. Denn im Gegensatz zu Ketchup verwendet das Chutney keinen Essig, schmeckt frischer und auch etwas schärfer. Es ähnelt eher einer Marmelade als einer Soße, denn es wird eingekocht 🛒, bis es andickt. Tomaten-Chutney schmeckt zu cremigen Currys, denen es Leichtigkeit verleiht, als Burgersoße oder auch auf einem Käsebrot. In saubere Gläser abgefüllt, hält es sich im Kühlschrank etwa zwei Wochen. Doch die wird es nicht erleben, es ist einfach zu lecker.

Tomaten-Chutney Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 25 Minuten Min. Portionen 2 Gläser Zutaten 1x 2x 3x 20 Kirschtomaten oder 1 Dose à 400 g

1 Stück Ingwer etwa 4 cm

2 rote Chilischoten

2 EL Olivenöl

200 g Zucker

1 TL Kurkuma

1 TL Kreuzkümmel

1 Sternanis

1 TL Salz Zubereitung Halbiere die Kirschtomaten. Schäle den Ingwer und reibe ihn fein. Schneide die Chilischoten in Scheiben.

Erhitze das Olivenöl in einem kleinen Topf und brate Ingwer und Chili etwa 3 Minuten lang an.

Füge dann die Tomaten, Zucker und Gewürze hinzu. Koche alles auf und lass es dann etwa 10 Minuten reduzieren, bis die Masse andickt. Entferne dann den Sternanis.

Zerdrücke das Chutney, bis es eine marmeladenähnliche Konsistenz erreicht. Fülle es in Schälchen oder Gläser ab und lass es vor dem Verzehr abkühlen.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.