Zucchini wie in Italien: Klassiker mit Minze und Essig

Es gibt Klassiker, die viel bekannter sein sollten, als sie es sind. Manchmal schaffen es Gerichte nicht über die Landesgrenzen hinaus oder gehen im Lauf der Geschichte verloren. Vor einiger Zeit entdeckte ich ein solches Gericht. Dabei handelt es sich um Zucchini alla Scapece, eine italienische Beilage aus Zucchini, Knoblauch, Minze und Essig. Wie du sie machst und warum sie so gut schmeckt, erfährst du hier.

Zucchini alla Scapece: italienische Zucchini mit Essig, Knoblauch und Minze

Zucchini alla Scapece sind ein Klassiker aus der süditalienischen Stadt Neapel. Ihr Name alla scapece lässt sich vermutlich von dem spanischen Gericht Escabeche ableiten, das mit Essig marinierte Lebensmittel – meist Fisch – bezeichnet. Der Name gibt einen Hinweis auf die Zubereitung des Gemüses, welches erst frittiert und dann in eine Marinade mit Weißweinessig gelegt wird. Dabei entstehen aromatische, leicht säuerliche und dadurch sehr erfrischende Zucchinischeiben, die wir am liebsten einfach pur vernaschen würden.

Für die Zubereitung brauchst du zunächst natürlich Zucchini. Am besten eignen sich hier frische, junge Zucchini, die fest sind und einen sehr feinen Geschmack haben. Schneide sie in etwa drei bis vier Millimeter dicke Scheiben und bestreue diese mit Salz. Vermische alles gut miteinander und stelle sie kurz zur Seite, damit das Salz dem Gemüse Flüssigkeit entziehen kann.

Während die Zucchini marinieren, setzt du die Marinade für Zucchini alla Scapece an. Diese besteht aus Olivenöl, Weißweinessig, rohem Knoblauch und frischer Minze. Verrühre alles gut und lass es gut durchziehen.

Wasche die Zucchinischeiben ab und lass sie auf einem Geschirrtuch abtrocknen. Erhitze derweil einen Topf mit Olivenöl und frittiere die Scheiben portionsweise. Lass diese auf Küchenpapier abtropfen und vermische sie noch heiß mit dem Dressing. Dieses zieht dadurch gut in das Gemüse ein und verleiht deiner Zucchini alla Scapece ein sommerlich-frisches Aroma. Sie eignen sich hervorragend als Antipasti-Gemüse, schmecken zu Brot oder auch in Nudelsalaten. Einfach nur lecker!

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Zucchini und Italien, diese beiden gehören einfach zusammen. Daher gibt es zahlreiche Gerichte aus dem Land am Mittelmeer, die wir immer wieder zubereiten könnten. Eines dieser Gerichte ist die Zucchini-Scarpaccia, ein Gebäck aus Zucchini, Öl und Mehl. Auch mit Nudeln machen sich die Sommerkürbisse gut, wie die Spaghetti alla nerano zeigen. Oder du probierst mal Zucchini-Arancini, knusprig frittierte Reisbälle.

Zucchini alla Scapece Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 45 Minuten Min. Gesamtzeit 45 Minuten Min. Portionen 4 Kochutensilien (z.B. dieses hier, zum Anklemmen an den Topf 🛒 1 Frittierthermometer Zutaten 1x 2x 3x 500 g Zucchini jung und frisch

Salz

2 Knoblauchzehen

1 Handvoll Minzblätter

70 ml Olivenöl plus mehr zum Frittieren

2-3 EL Weißweinessig nach Geschmack

Pfeffer Zubereitung Schneide die Zucchini in 3-4 mm dicke Scheiben und gib sie in eine große Schale. Bestreue sie mit Salz und lass sie 30 Minuten durchziehen.

Währenddessen schälst du die Knoblauchzehen und hackst sie sehr fein. Zupfe auch einige Minzblätter fein.

Verrühre Knoblauch und Minze mit Olivenöl und schmecke das Ganze mit Essig, Salz und Pfeffer ab.

Spüle die Zucchinischeiben ab und tupfe sie mit einemsauberen Geschirrtuch trocken.

Erhitze einen Topf mit etwa 3 Fingerbreit Olivenöl und erhitze es auf 180 °C. Frittiere die Zucchinischeiben nach und nach etwa 5 Minuten, bis sie goldbraun sind.

Nimm die Scheiben mit einer Schaumkelle aus dem Öl, lass sie kurz abtropfen und vermische sie noch heiß mit der Marinade. Schmecke erneut ab und füge ggf. Salz und Essig hinzu.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.