Jedes opulente Menü beginnt mit einer Vorspeise . Damit das Menü bei deinen Gästen von Anfang an einen guten Eindruck hinterlässt, sollte schon die Vorspeise der Kracher sein. Kein Problem, wenn du dir folgende 10 Rezepte für Vorspeisen zu Herzen nimmst. Mit unseren Vorspeisen-Rezepten bringst du alle am Tisch zum Staunen. Raffiniert, aber einfach! So kann das perfekte Dinner starten.