Ob als Keule, als Geschnetzeltes, frittiert oder als Auflauf – Hähnchen-Geflügel schmeckt in jeder Variante. Unsere fünf Aufläufe mit Hähnchen holen das Beste aus dem zarten Fleisch heraus. Hähnchenauflauf ist vor allem eine tolle Idee, wenn es draußen wieder kälter wird. Finde jetzt dein Lieblingsrezept mit Hähnchen!

Auflauf mit Hähnchen: Diese 5 Ideen schmecken der ganzen Familie

Hähnchenfleisch ist beliebt, und Aufläufe sind es ebenso. Wieso also nicht beide verbinden? Wir zeigen dir gleich fünf leckere Ideen, die Hähnchen immer wieder mit anderen Zutaten kombinieren. Mal mit Bacon, mal mit Mozzarella und Tomatensoße: Diese Rezepte wirst du lieben!

1. Schmackhafter Auflauf mit Brötchen, Hähnchenbrust und Bacon

Belegte Brötchen sind stets ein perfekter Snack. Ob bei einem Umzug, bei einem Roadtrip oder bei der Arbeit – belegte Brötchen machen satt, schmecken und sind in Windeseile zubereitet. Die Idee bei folgendem Rezept ist es, belegte Brötchen als Auflauf zuzubereiten. So kredenzt man 8 belegte Brötchen auf einmal und durch die Backzeit im Ofen verschmelzen alle Zutaten besonders schmackhaft miteinander. Hier findest du das Rezept für den schmackhaften Auflauf mit Hähnchen.

2. Frittierte Kartoffel-Blumen mit Hähnchenbrust

Rezepte mit Kartoffeln gibt es nicht nur bei uns in Hülle und Fülle. Für viele ist und bleibt der Erdapfel einfach die beliebteste Beilage, die es gibt. Dass die Kartoffel aber auch Hauptdarsteller in innovativen Gerichten sein kann, beweist folgendes Rezept. Die frittierten Kartoffel-Blüten sind sowohl vom Geschmack als auch vom Aussehen her einmalig. Hier findest du das Rezept für die mit Hähnchen gefüllten Kartoffeln.

3. Herrlicher Auflauf aus Hähnchenschnitzel, Tomatensoße und Mozzarella

Hähnchenschnitzel sind dank ihrer würzigen Panade der Kracher. Wir zeigen dir, wie du das köstlich-knusprige Hähnchen in einem Auflauf präsentierst, der das zarte Fleisch in Kombination mit cremiger Tomatensoße und aromatischem Mozzarella einfach nur unwiderstehlich schmecken lässt. Hier findest du das Rezept für den Auflauf mit Hähnchenschnitzel.

4. Überbackene Hähnchentaschen

Lasagne ist ein italienischer Klassiker, der nicht nur ein Dauerbrenner auf Speisekarten von Restaurants ist, sondern auch gern im heimischen Ofen gebacken wird. Das folgende Lasagnerezept unterscheidet sich insofern von dem italienischen Klassiker, als es sowohl auf Gehacktes als auch auf linear geschichtete Nudelplatten verzichtet – im Geschmack ist das Ergebnis aber mindestens genauso lecker, wenn nicht besser. Hier findest du das Rezept für die überbackenen Hähnchentaschen.

5. Auflauf mit Hähnchen und knusprigem Topping aus Kartoffeln

Ein Auflauf ist eines der schnellsten und einfachsten Gerichte, die man zubereiten kann. Dennoch überzeugen Aufläufe mit ihrem Geschmack und sind unglaublich vielseitig. Ob mit Kartoffeln, Nudeln, Gemüse, Fleisch oder Fisch, ob herzhaft oder süß – es ist für jeden Geschmack etwas dabei. Dieser leckere Auflauf mit Hähnchen wird deine Geschmacksknospen zum Singen bringen, denn er ist anders, als es auf den ersten Blick scheint. Sein knuspriges Topping aus Kartoffeln macht ihn zu etwas ganz Besonderem. Hier findest du das Rezept für den leckeren Auflauf mit Hähnchen.

Ist dein neuer Lieblingsauflauf mit Hähnchen dabei? Wir sind auf jeden Fall so richtig auf dem Geflügel-Trip! Tolles Fleisch, tolle Rezepte, tolles Geschmackserlebnis. Auflauf mit Hähnchen ist wahrlich ein Genuss!