8 süße Leckereien für die Weihnachtszeit Die Weihnachtszeit ist ohne süße Leckereien einfach undenkbar. Plätzchen, Stollen, Weihnachtsschokolade – das alles versetzt einen mindestens genauso in Weihnachtsstimmung wie die passende Weihnachtsdeko. Neben den weihnachtstypischen Süßigkeiten aus dem Supermarkt gibt es zahlreiche Ideen für selbstgemachte, weihnachtliche Leckereien. Wie zum Beispiel unsere selbstgemachte Weihnachtsschokolade, unseren rot-grünen Weihnachtskuchen im Zebra-Look oder Tannenzapfen mit essbarem Schnee zum Vernaschen. Für unsere 8 süßen Ideen für die Weihnachtszeit brauchst du nicht viel – nur die passende Weihnachtsstimmung und einen ordentlichen, süßen Appetit.

1. Selbstgemachte Weihnachtsschokolade

Dieses Rezept eignet sich perfekt für ein Last-minute-Geschenk zu Weihnachten. Ja, natürlich kannst du köstliche Schokolade auch kaufen. Aber die folgenden selbstgemachten Schokoladen sind nicht nur superlecker, sie sehen auch extrem niedlich aus. Außerdem freut man sich über DIY-Geschenke gleich nochmal so sehr. Hier findest du die Rezepte für die selbstgemachte Weihnachtsschokolade.

Credit: Media Partisans/Funke Digital

2. Leckerer Zebrakuchen für Weihnachten

Es ist so weit – die Straßen glitzern, der Glühwein dampft und die Vorbereitungen auf die Weihnachtszeit laufen auf Hochtouren. Möchtest du zum Weihnachtskaffee etwas servieren, das alle Plätzchen der Welt in den Schatten stellt? Wir haben das Rezept für den wahrscheinlich schönsten Kuchen aller Zeiten für dich parat. Es braucht ein wenig Geduld und Fingerspitzengefühl, aber das Ergebnis wird die Mühen mehr als wert sein. Hier findest du das Rezept für den Weihnachtskuchen.

Credit: Media Partisans

3. Ein Muss in der Adventszeit: selbstgemachter Stollen

Also wenn es eines gibt, das kulinarisch in jede Adventszeit gehört, dann ist das ein Christstollen. Zu keinem anderem Zeitpunkt schmeckt er so gut wie zur Weihnachtszeit. Natürlich kannst du den Stollen in jedem beliebigen Supermarkt kaufen. Jedoch kann man ihn auch recht einfach selbst zubereiten. Außerdem ist ein Christstollen aus eigener Herstellung auch eine nette Geschenkidee. Hier findest du das Rezept für den selbstgemachten Stollen.

Credit: Media Partisans

4. Wunderschöner Schneekugel-Kuchen

Es gibt Backwerk, das so schön aussieht, dass man es gar nicht essen möchte – dabei weiß man genau, dass es wunderbar schmecken wird. Dieses Häuschen in seiner transparenten Kugel ist ganz sicher eines davon. Wenn du genug Geduld und Geschick mitbringst, kannst du hier etwas wirklich Besonderes zaubern. Hier findest du das Rezept für den Schneekugel-Kuchen.

Credit: Media Partisans

5.-7. 3 ganz besondere Xmas-Snacks für Groß und Klein

Zur Weihnachtszeit sind nicht nur Plätzchen, Stollen und Lebkuchen heißbegehrt. In nur wenigen Schritten kann man ganz besonders kreative Weihnachts-Naschereien zubereiten. Mit den kleinen Kokosmännern erfreust du bestimmt jedes Kind an der Weihnachtstafel. Die Pinienzapfen sind auch optisch der absolute Renner und über die Teebeutel-Plätzchen freuen sich sowohl Groß als auch Klein. Hier findest du das Rezept für die süßen weihnachtlichen Snacks.

Credit: Media Partisans

8. Bunter Weihnachtskuchen mit Schoko-Tannenbäumen

„In der Weihnachtsbäckerei gibt’s so manche Leckerei“, so sagt bzw. singt man. Wenn du dich mit normalem Plätzchenbacken in der Weihnachtszeit nicht zufriedengibst, solltest du folgendes Rezept unbedingt ausprobieren. Dieser Weihnachtskuchen ist für manche Hobby-Bäcker vielleicht eine Herausforderung, allerdings wird man am Ende gleich doppelt belohnt. Das Prachtstück schmeckt nicht nur wahnsinnig gut, es ist auch optisch ein Kuchen der Extraklasse. Hier findest du das Rezept für den bunten Weihnachtskuchen.

Credit: Media Partisans

Es gibt wohl keine andere Zeit im Jahr, in der man guten Gewissens so viel süß sündigen kann. Da lohnt sich jede einzelne Kalorie! Denn süße Leckereien gehören einfach dazu. Wir wünschen euch eine frohe und vor allem süße Weihnachtszeit!