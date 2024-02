Schäle die Kartoffeln und koche sie in Salzwasser. Gieße das Wasser ab und gib die Kartoffeln in eine Auflaufform. Füge Ei und Stärke hinzu und zerstampfe alles gut mit einer Gabel. Verstreiche alles gleichmäßig in der Auflaufform.

Halbiere die Nuggets horizontal (wie ein Brötchen) und lege ein kleines Stück Camembert auf die eine Hälfte. Setze die andere Hälfte wieder drauf und umwickle alles mit 2 Scheiben Bacon (längs und quer).

Brate die baconumhüllten Nuggets in einer Pfanne von beiden Seiten kurz an und lasse sie danach abkühlen. Stecke sie dann in drei 3er-Reihen in den Kartoffelstampf in der Auflaufform.